Коррекция формы и размера груди: что волнует пациенток

Серьезно готовясь к маммопластике, не мудрено, что женщина пытается все узнать о предстоящей процедуре. Потому чем ближе время операции, тем больше вопросов и опасений возникает.

Маммолог, пластический хирург

Андрей Якобчук рассказал MedOboz какие вопросы чаще всего задают пациентки врачу и какие моменты вызывают у них больше всего опасений.

Главные вопросы касаются осложнений

"Наиболее распространенный блок вопросов касается наркоза, осложнений после операции и, собственно, результатов маммопластики - то есть, всего того, чего пациенты боятся, - говорит врач. – Поэтому много времени на консультациях я отвожу на то, чтобы досконально обсудить все моменты и минимизировать переживания".

По словам эксперта, по критерию опасений, всех пациентов можно поделить на три группы. Так, первая группа боится уйти не с той грудью, за которой пришла, и не успокаивает их до последнего даже проект и реальные результаты такой же операции на других пациентах. Вторая группа переживает, что импланты не приживутся, могут нарушиться и т.д. Третья же беспокоится об общемедицинских осложнениях – наркоза, сложных воспаления в период восстановления и т.д.

Якобчук при этом отмечает, что переживать перед операцией – нормально, ведь даже направленная на эстетическую коррекцию тела, она является серьезным шагом в жизни каждой женщины. Потому не стоит стесняться задавать много вопросов своему врачу.

Вместе с тем, чтобы минимизировать какие-либо риски, Андрей рекомендует взвешено подходить к выбору своего пластического хирурга - лучше сходить на пять консультаций и остановиться на "том самом", чем наобум попасть к первому попавшемуся и возможно потом страдать от печального результата недопонимания или некачественной работы. Также важна и клиника, где будет проводиться операция – стоит остановить свой выбор на той, что на рынке медуслуг уже давно и где работает команда, проверенная временем, то есть, там нет постоянной текучки кадров.

Моделирование результата: почему не стоит верить сайзерам и программам

Некоторые клиники, чтобы помочь пациенте сделать шаг навстречу операции, моделируют предполагаемый результат. Некоторые предлагают просто посмотреться в зеркало, поместив в бюстгальтер так называемые сайзеры (мол, так все будет выглядеть и с теми или иными имплантами), либо же создают модель тела при помощи специальных компьютерных программ.

Однако, как отмечает наш эксперт, это является больше маркетинговым ходом, где пациентка, потрогав и увидев мнимый результат, более вероятно запишется на операцию.

"Но на практике могу сразу в пух и прах разнести такие подходы, поскольку далеко не всегда исход будет таким, как вы увидите на картинке или в своем отражении с мнимой грудью. Так, при использовании сайзеров просто невозможно смоделировать исходные данные груди (как она будет вести себя, если вы наберете вес или наоборот, похудеете. Кроме того, стоит понимать, что один и тот же имплант после установки будет совершенно по-разному выглядеть на разных типах фигуры и формах", - рассказал Якобчук.

Компьютерные же программы, которые и кажутся более достоверными, вовсе могут привести к печальным последствиям. Дело в том, что они якобы сканируют тело и строят его компьютерную модель с заданными объемами груди (то есть, после введения данных пациентки и ее запроса, программа прочитает необходимых объем и другие параметры импланта). Однако они не учитывают важных тонкостей, например, деформацию ребер, толщину тканей и т.д. То есть, такой подход, как отмечает врач, без компьютерной томографии – просто игра. Более того, если врач некорректно введет какие-то данные, программа сделает неправильный подсчет и в результате пациентке поставят вовсе не тот имплант, который ей подходит.

"Я иду другим путем. Измеряю все параметры пациентки: вес, рост, расстояние от шеи до сосков, между сосками и т.д., смотрю свою картотеку пациентов с такими же параметрами и показывают варианты с разными формами и размерами имплантов. И это дает более реальное представление о конечном результате, пусть и не на себе."

Когда врач может отказаться от пациентки?

Не всегда решение о дальнейшей операции принимает сам пациент. Бывают случаи, когда врач может отказаться оперировать. И часто дело не в медицинских противопоказаниях.

"Я не стану проводить операцию, когда у пациентки эстетически все хорошо. То есть, если приходит женщина с красивой симметричной грудью и говорит, мол, хочу еще красивее и еще больше. Это уже задача маловыполнимая – тут велик риск испортить то, что само по себе не требовало коррекции, - отметил Андрей. – Также попадаются девушки с психическими расстройствами, например, с намеком на синдром дисморфофобии (синдром неприятия себя), когда им все в себе не нравится – грудь, нос, глаза и т.д. С такими я тоже не берусь работать, тут нужна помощь другого специалиста".

Кроме того, уважающий себя врач не возьмется за пациентку, которая решилась на операцию не для себя (с целью побороть комплексы, исправить реальные недостатки тела и т.д.), а для достижения каких-то мнимых целей: удачно выйти замуж, найти высокооплачиваемую работу и т.д. "Я тогда говорю, что грудь – это вообще не про то. Пластическая операция - это серьезное решение, к которому нужно подходить осмысленно и взвешенно", - подытожил Якобчук.

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