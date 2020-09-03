Коррекции формы и размера груди: как проходит операция

Не секрет, что большинство женщин постоянно пытаются что-то изменить в своей внешности, не соглашаясь со своими природными задатками. И касается это не только прически и маникюра, но и форм тела, в особенности – груди: кого-то не устраивает слишком маленький размер, кого-то – слишком большой, а кого-то расстраивает потеря упругости и объема.

Какими бы ни были запросы, решить их поможет маммопластика.

Маммолог, пластический хирург Андрей Якобчук рассказал читательницам MedOboz об этой популярной операции и объяснил, что ждет пациентку после ее проведения.

Какой бывает маммопластика?

Итак, маммопластика – это все виды операций, которые связаны с изменением формы и размера груди.

"Это не только импланты, как считают многие. Тут есть три основные платформы. Первая – увеличение груди при помощи своей собственной жировой ткани. То есть если девушка от природы "кровь с молоком", пластический хирург может взять ее собственный жир с ног, рук, живота, и ввести его под ткань молочной железы. Таким образом можно увеличить грудь на один-полтора размера, а вот саму форму таким способом изменить вряд ли удастся", - объяснил маммолог.

Второй вид операции – увеличение груди и изменение ее формы при помощи силиконовых имплантатов. "На сегодняшний день используемые эндопротезы совершенно безопасны, изготавливаются из нетоксичных материалов и имеют пожизненную гарантию, потому бояться их не стоит. Кроме того, правильно подобрав форму и объем импланта, грудь после операции будет выглядеть естественно и красиво", - объяснил врач.

Также при помощи маммопластики можно подтянуть грудь и уменьшить ее природные размеры. С подтяжкой груди все ясно – она нужна женщинам, чья грудь потеряла упругость и форму, например, после лактации. "На уменьшение же груди зачастую решаются пациентки с очень большим размером – 6-10, - отметил Андрей. - Поскольку помимо неудобства в повседневной жизни она причиняет массу вреда здоровью, в том числе, провоцирует проблемы с позвоночником. В процессе такой операции хирург перемещает или удаляет часть тканей груди, в результате чего ее форма становится более привлекательной".

Процесс операции: как она проходит?

Пластическая операция на груди зачастую длится от часа (если речь идет об увеличении) до четырех часов (уменьшение размеров), и не предполагает высокой травматизации пациентки.

Так, в целом все происходит стандартно: анестезиолог вводит женщину в наркоз, врач обрабатывает операционное поле, делает небольшой надрез под грудью (это самый безопасный и простой доступ к мышечному "карману", остальные доступы - через подмышечную зону, сосок или ареолу - являются более опасными и могут нести больше рисков), устанавливается имплант или проводятся другие манипуляции. Затем хирург зашивает ткани груди, на пациентку надевают специальное компрессионное белье и уже спустя час-полтора женщина приходит в чувства после наркоза в своей палате.

"Если после выхода из наркоза пациентка чувствует себя хорошо, на следующее утро она получает назначения и может отправляться домой", - уточнил эксперт.

Реабилитация – процесс длительный

Вопреки бытующему мнению, мол, "сделала" грудь и уехала на море, процесс восстановления после операции достаточно длительный и требует от пациентки соблюдения определенных правил и ограничений.

"Минимум месяц уходит на то, что чтобы вокруг импланта в груди сформировалась защитная капсула, - объясняет доктор. - Потому не меньше месяца (а лучше – два-три) женщина должна носить специальное компрессионное белье. Кроме того, в этот период есть ограничения по физическим нагрузкам и интимной жизни (первые две недели – вовсе табу), а также необходимо соблюдать диету, исключив из рациона все продукты, которые способствуют задержке жидкости в организме (алкоголь, острая и соленая пища, копчености и жаренья и т.д.)".

Полноценно принять душ женщина сможет только через неделю после операции, а ванна, бассейн и тем более открытые водоемы останутся под запретом вплоть до полного заживления швов и снятия компрессионного белья.

Первое время визиты к доктору будут частыми. Так, первое послеоперационное посещения должно состояться через неделю (для контроля состояния швов), следующий – через месяц, а затем еще через два. Далее плановые осмотры в клинике должны проходить регулярно раз в год.

"Так что, должен огорчить девушек, которые рассчитывают на мгновенные результаты – решаясь на маммопластику, необходимо быть готовой минимум к двум месяцам очень размеренной жизни с массой ограничений", - добавил Андрей.

Как справиться со страхом?

Не мудрено, что любая женщина, идущая на плановую операцию, пусть даже обещающую ее существенное преображение, переживает определенные страхи.

По словам нашего эксперта, кто-то боится, что результат окажется неудовлетворительным, кого-то пугают вероятные общемедицинские осложнения, и пр.

"В любом случае, чтобы минимизировать страхи, важно выбрать хорошую клинику и врача, мастерству которого вы доверяете, а также не бояться задавать будоражащие вопросы и быть честной. Тогда и поводов для переживаний будет намного меньше, и результаты вас не разочаруют", - подытожил маммолог.