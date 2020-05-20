Конец прекрасной эпохи. Исповедь пластического хирурга

Эра классической пластической и реконструктивной хирургии безвозвратно канула в лету, уступив место маркетологам. Задвинув на задворки рынка грозных хирургов с непрерывной линией бровей в длинном белом халате. Они не пытались быть эстетами, они просто честно делали своё дело.

А что возникло на их месте? Нация молодых пластических хирургов с армией СММщиков, пиарщиков и маркетологов.

К сожалению, на каждой консультации мне приходится сталкиваться с последствиями работы таких молодых и таких талантливых хирургов. Какие клинические случаи встречаются?

Зачастую это варианты смещения импланта вниз, его перевороты в кармане, возникновения плотной капсулы, вокруг импланта, изменяющую его форму и положение (капсулярная контрактура). Второй по частоте проблемой является визуализация импланта. Что это значит? Очень видны границы импланта, очень видно, что этот имплант очень большой и не подходящий по пропорциям тела именно этой пациентке.

Чем же обусловлено такое количество осложнений после маммопластики? В первую очередь, неправильным подбором имплантов.

Являясь национальным амбассадором и тренером компании по производству имплантов, я всегда обращаю внимание, что безопасность пациента и минимизация рисков – наша основная задача, эстетика – это всегда компромисс. Компромисс между желанием пациентки и здравым смыслом технической реализации хирурга.

Как же создать самую красивую грудь в Мире? Ну во-первых, не делать её всем подряд. Ведь на белом Свете существует и так большое множество идеальных молочных желез, владелицы которых хотят сделать их ещё более идеальными. Но от добра, добра не ищут, и я признаюсь вам честно, отказываю около 30 % пациентов на консультациях. Чаще, это, действительно, происходит по причине и без того идеальной формы груди. Более того, я стараюсь не только отказать в операции, но и уговорить не делать операцию у другого хирурга.

Принципиально ли важно, в целях безопасности, выбрать именно круглый или именно каплевидный имплант? Честно говоря нет. Форма импланта в данном случае будет вторичной, больше отвечая за эстетическое и эротическое восприятие женщины, а не повышая или уменьшая риски большей визуализации или смещения импланта.

Имеет значение производитель импланта. Он не должен быть "новичком" на рынке. Опыт мирового использования должен быть не менее 5-10 лет. Производитель имплантов должен иметь официальное представительство в Украине и наряду с ведущими игроками рынка давать бессрочную гарантию на своё изделие.

Боже упаси, идти за информацией о качестве импланта на форумы. Давно доказано, что человек с охотой потратит время на гневный отзыв, но никак не позитивный. Таким образом, на форуме, вы увидите только негатив к тому или иному производителю имплантов, который ровным счётом не отражают реальную картину.

Принципиально важным должен являться размер импланта. Именно выбор формы, ширины, высоты, проекции импланта будут влиять на эстетику груди в общем и на прогноз стабильности и визуализации импланта в близком и далёком будущем.

Честно говоря, ту картину осложнений после увеличения груди на рынке эстетических услуг Украины, в 70 % случае можно отнести на погрешности техники установки имплантов молодых или уже состоявшихся хирургов.

Самой большим заблуждением я искренне считаю слова некоторых хирургов:

"Я могу сделать вам грудь любого размера и формы!"

Много что в этой жизни можно сделать, жаль, что во многих случаях – лишь один раз.

Многолетний опыт позволил подобрать оптимальный алгоритм для выбора безопасного и эстетического импланта по параметрам тела. Добиваясь тем самым и "нежного" декольте и красивой, но не пошлой полуокружности наружной части груди, примыкающей к руке. Помогая груди стать максимально гармоничной исходя из параметров тела.

Проведя математические просчёты после измерения пациентки, я всегда, на консультации, показываю возможные варианты из своей базы данных пациентов с таким же весом, ростом и окружностью грудной клетки. Таким образом, у пациентки есть 99 % понимание конечного результата операции по коррекции формы груди. А ведь именно неопределённость будущего и является одним из главных страхов перед операцией.

А что же компьютерные программы для моделирования результатов операции по увеличению груди?! Сейчас многие пластические хирурги предлагают такую услугу в рамках консультации. Если быть с вами честным до конца, то я считаю высокую степень несовершенства этих программ на данном этапе развития. Другими словами – это примитивный симулятор, не отражающий реальную картину конечного результата. Это очередная маркетинговая коммуникация, созданная для заключения сделки, но не презентации правдивого результата пластической операции.

Мой дружеский совет, не пытайтесь без медицинского образования разобраться в массе специальной информации на тему пластической хирургии груди, и стать за несколько вечеров доктором. Выбирайте не импланты, выбирайте пластического хирурга. Выбирайте холодным умом, выбирайте сердцем, доверяйте интуиции и не доверяйте красивым обещаниям с картинок в социальных сетях.