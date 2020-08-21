Инъекции красоты: эксперт раскрыл правду о популярных косметических процедурах

Сегодня каждая женщина может повернуть время вспять и буквально стереть с лица любые признаки возрастных изменений. Первым помощником в этом являются так называемые "инъекции красоты", которые, к тому же, стали доступными практически каждой представительнице прекрасного пола.

Далеко не все решаются омолодиться при помощи иньекций. Часто камнем преткновения становятся мифы о такой, казалось бы, малотравматичной процедуре.

Какими же бывают инъекции красоты? Какие мифы витают вокруг популярных процедур? Когда их применение действительно может испортить внешность? На эти и другие вопросы читателям MedOboz ответил пластический хирург Андрей Якобчук.

Виды инъекций и для чего они нужны

Отправляясь к косметологу, женщина всегда преследует определенные цели: улучшить качество кожи, подкорректировать контуры лица и т.д. И в зависимости от потребностей пациентки, специалист назначает определенные процедуры.

"В идеале, кожа должна быть светлой, эластичной, приятной на ощупь, без пигментный пятен, без морщинок, - говорит эксперт. – Обязательной задачей является является работа над тургором кожи. Это возможно при помощи инъекций гиалуроновой кислоты или собственной плазмой пациентки. Так, в первом случае женщине за несколько процедур маленькими дозами вводится гиалуронка (безопасное вещество, являющееся природным компонентом организма), благодаря чему кожа приобретает более свежий вид, становится упругой и омолаживается".

Вторая процедура предполагает использование для омоложения собственные резервы организма: забранная кровь пациентки обрабатывается, из нее выделяются факторы роста и вводятся в кожу.

Следующий инструмент борьбы с морщинками – это более тяжелая "артиллерия" - ботулотоксин. Инъекции делаются уже в мышцу, после чего активность ее сокращений ослабевает, в результате чего и разглаживается морщинка.

"Это препарат, который можно смело использовать раз в год. Но тут стоит учитывать, что его применение следует начинать с молодого возраста, когда морщины только прорисовываются, а не когда уже появились и стали глубокими", - уточнил эксперт.

Побороться же за контур лица – так называемый треугольник молодости – помогут филлеры. "Они вводятся нужную зону формируя собой каркас и обеспечивая некоторую подтяжку тканей лица, вернув ему юные очертания".

Мифы и правда

Чаще всего страхи пациенток перед инъекциями не возникают на пустом месте – большинство из них спровоцированы историями женщин, которым такие процедуры, мягко говоря, не пошли на пользу. Однако, по словам нашего эксперта, тут дело не в самих препаратах, а в том, кто их вводит.

"Самые бредовые мифы, которые мне приходилось слышать, касаются ботокса – мол, от него рано или поздно перекашивает лицо, поскольку он якобы вызывает привыкание. На самом деле - это препарат, который изначально предназначен для лечения и коррекции неврологических проблем у маленьких детей. Однако, чтобы не было никаких последствий, его нужно колоть не больше и не меньше рекомендованной дозы, симметрично и в правильные мышцы. А перекосы и другие побочные эффекты – это уже не вина препарата, а ошибка того, кто его вводил (например, косметолог с одной стороны ввел больше или поставил укол в несимметричные мышцы)", - объяснил врач.

Что же касается филлеров, по его словам, врач, который их вводит, должен иметь достаточно знаний, опыта и смелости, чтобы понимать и правильно объяснить своему пациенту, что резерв кожи может закончиться, после чего придет время вступать в борьбу за молодость и красоту уже пластическому хирургу. "Если же скромно промолчать и продолжать "закачивать" пациента все большими дозами филлеров, будут появляться пугающие гигантские подбородки и скулы, перекошенные лица – то есть, такие пациентки со временем становятся похожими на неудавшихся кукол. При использовании таких процедур существует некая красная линия, которую нельзя переступать", - подытожил Якобчук.

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