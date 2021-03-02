Импланты для коррекции формы и размера груди: как выбрать свой

Пышная и упругая грудь – предмет мечтаний многих женщин. Поэтому, если природные данные не позволяют бюсту быть предметом гордости, пациентки решаются на маммопластику.

Однако начиная изучать информацию об этой операции, многих вгоняет в ступор вопрос подбора правильных имплантов, ведь они отличаются и по размеру, и по форме, и по текстуре, не говоря уже о большом количестве производителей таких протезов.

Пластический хирург, маммолог Андрей Якобчук рассказал читательницам MedOboz о том, какими бывают импланты и в чем их особенность, а также дал дельный совет о том, как не ошибиться с выбором.

Размер импланта: влияет не только на объем груди, но и на риски

Первый вопрос, с которым столкнется каждая будущая пациентка пластического хирурга-маммолога – какой размер имплантата выбрать.

"Не существует общепринятого деления имплантов по размерам (например, как в одежде: M, L и XL). Есть только условные группы, и я использую следующее: объем до 350 мл – адекватные размеры, 350-500 мл – большие, свыше 500 мл – гигантские, которые уже имеют большие риски для здоровья пациентки, - рассказал врач. – Все мы ведь прекрасно понимаем, что имплант – это инородное тело в организме, и его размер влияет на то, насколько в будущем он может причинять дискомфорт, смещаться, переворачиваться и т.д.".

По словам эксперта, эндопротезы до 350 мл – самые безопасные, поскольку в отличие от остальных они будут стабильно оставаться в тканях. В остальных же случаях риски растут вместе с объемом: при желании установить большие импланты, врачу необходимо скрупулезно оценивать, насколько ткани плотные и смогут ли выдержать имплант, в случае же выбора гигантских эндопротезов врач должен предупреждать, что спустя пару лет придется проводить повторную маммопластику, поскольку ткани груди вряд ли выдержат нагрузку и импланты начнут опускаться.

Форма импланта: влияет на натуральность

Второй вопрос выбора имплантов – их форма.

"Существуют две основные формы имплантов – каплевидная (подходит тем, кто желает получить максимально натуральный вид груди) и круглая, которая сделает форму выпуклой и торчащей, - пояснил хирург. – В последнее время появился еще так называемый имплант-трансформер, который, по заявлению производителей, изменяет форму с круглой на каплевидную за счет своей повышенной эластичности (как бы перетекает вниз после установки, чем якобы позволяет достичь максимально натуральных форм). Однако, как видно на практике, такой имплант дает такую же форму, как и обычный, менее "замороченный", круглый имплант".

Часто, как подчеркнул Андрей, выбор формы импланта зависит не только от пожеланий пациентки, но и от типа грудной клетки женщины и ее особенностей. Так, например, если есть деформации, то круглые импланты только подчеркнут недостатки, тогда как каплевидные помогут их скрыть.

Гладкие или шероховатые?

Если вам приходилось когда-либо видеть и трогать импланты, то наверняка вы отметили, что они имеют разную текстуру поверхности – более или менее шероховатую.

"Импланты бывают гладкие и текстурированные. И чем крупнее текстура, тем лучше происходит врастание и обеспечивается стабильность удержания импланта в тканях. Чаще всего шероховатые импланты – каплевидные, поскольку существует необходимость предотвращения их смещения и вращения, круглые же имплатны чаще гладкие, поскольку их форма позволяет вращение вокруг своей оси, - объяснил пластических хирург. - При этом мировая практика показывает, что в случае использования имплантов с крупной текстурой риск возникновения осложнений (таких как капсулярная контрактура, лимфома и т.д.) выше, поскольку происходит интенсивное врастание и капсула, в которой удерживается эндопротез, становится более грубой".

Как сделать правильный выбор?

Наверняка большинство пациенток, которые решились на маммопластику, считают, что к хирургу необходимо приходить с уже четко сформулированным запросом: такой-то размер импланта, такой-то формы и т.д. Однако это вовсе не так – наш эксперт советует подготовиться к встрече со своим пластическим хирургом несколько иначе.

"За ночь (день, неделю и даже месяц) врачом не станешь, потому пациенткам не стоит тратить время на изучения томов литературы об имплантах. Лучше перед встречей с хирургом сохраните в свой смартфон или планшет как можно больше фото, на которых изображена та форма и размер груди, которую бы вы хотели получить после операции. Это даст врачу больше понимания о ваших ожиданиях, и уже исходя из этого, беря во внимание особенности вашего организма, он предложит вам реальные и безопасные варианты достижения цели", - подытожил маммолог.

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