Губки с иголочки: что такое хейлопластика

Не секрет, что большинство женщин не всегда довольны своей внешностью, потому всячески стараются улучшить свои природные данные. При чем не с помощью косметики или упражнений, а более кардинально – посредством разных процедур или уколов красоты.

По словам медиков, одной из самых распространенных причин обращений пациенток к пластическим хирургам и косметологам является коррекция области губ. И последнее время к врачам все чаще стали обращаться именно за хейлопластикой.

Что это за операция и почему далеко не каждую женщину допустят к этой процедуре? На эти и другие вопросы читателям ответил пластический хирург Андрей Якобчук.

Коротко об операции

Хейлопластика – это операция по изменению формы и высоты верхней губы. "Не стоит путать этот вид операции с контурной пластикой губ в целом, которая подразумевает и инъекционные процедуры, и установку имплантов, и другие методы коррекции, - объяснил врач. – Хейлопластику назначают лишь в том случае, если большая часть верхней губы пациентки (красная слизистая ее часть) "спрятана" во рту, и чтобы ее приподнять наружу, делается иссечение части кожи (до 1 см) между ртом и основанием носа".

По словам хирурга, с помощью такой операции можно увеличить высоту верхней губы, благодаря чему появится симметрия и увеличится общий объем губ.

Подходит не каждой пациентке

Далеко не всем женщинам подойдет именно этот вид операции, даже если изначально форма верхней губы такая, о которой говорил наш эксперт выше. Дело в том, что одним из ключевых моментов является естественное расстояние между губами и основанием носа. "Изначально у пациентки, обратившейся за хейлопластикой, высота губного желобка должна быть порядка двух сантиметров. Иначе после иссечения существенной части кожи в этой области лицо приобретет рыбообразное выражение – рот будет практически примыкать к носу", - объяснил Андрей, добавив, что по этой причине прибегнуть к хейлопластике в качестве альтернативы филлерам гиалуроновой кислотой (мол, раз и навсегда) не получится.

Хирург отметил, что часто хейлопластику проводят пациенткам старше 50 лет. Так, у всех женщин приблизительно в этом возрасте кожа немного растягивается, в том числе увеличивается и высота губного желобка. "После его иссечения не только приподнимается губа, но и достигается стопроцентный омолаживающий эффект", - добавил Якобчук.

Сколько длится восстановление?

Хейлопластика, как и любая другая пластическая операция, проводится под общим наркозом и длится около часа.

"По технике выполнения она очень проста и не несет никаких специфических рисков. Потому после выхода из наркоза пациентка может спокойно отправляться домой", - сказал врач, добавив, что никаких особых противопоказаний на период восстановления нет, потому этот этап переносится легко.

"В среднем послеоперационные швы заживают в течение недели, а за месяц полностью бледнеют и становятся вовсе незаметными", -подытожил пластический хирург.

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