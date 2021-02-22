Гордый подбородок: что такое ментопластика

Как проходит операция

Не секрет, что большинство из нас не довольны своей внешностью, потому многие всячески стараются в себе что-то исправить. И речь не только о фигуре, но и чертах лица. Какие-то нюансы можно исправить с помощью макияжа или легкого вмешательства косметолога, но бывает, что и без помощи пластического хирурга не обойтись.

Одна из таких ситуаций – желание изменить форму подбородка. В таком случае врачи предлагают прибегнуть к ментопластике. Что это за операция, в чем она заключается и в каких случаях ее нельзя делать?

На эти и другие вопросы читателям MedOboz ответил пластический хирург Андрей Якобчук.

Что такое ментопластика?

Ментопластика – это вид пластической операции, который направлен на коррекцию формы подбородка. "Это операция, направленная на улучшение проекции подбородка, - уточнил врач. – Ее проведение показано в двух случаях: когда у пациента есть ортодонтические проблемы (нижняя челюсть сильно задвинута вовнутрь, от чего присутствует очень мелкий подбородок), либо же пропорция подбородка нарушена из-за нарушения обмена микроэлементов и минералов в организме".

Консервативная и не очень: виды ментопластики

По словам специалиста, улучшить проекцию подбородка можно как консервативным способом, так и при помощи операции.

"Наиболее простой, но недолговечный способ – при помощи гиалуронового филлера: на кость вводится очень плотная гиалуроновая кислота, благодаря чему создается объем подбородка. Однако такая манипуляция проводится в случае, если дефицит объема небольшой", - рассказал Якобчук, добавив, что такую процедуру нужно будет повторять приблизительно раз в два года.

Если же речь об операции, то есть два ее вида: при меньшем дефиците для восполнения объема используется собственный жир (забор делается на бедрах или животе, после чего он вводится глубоко на кость), при существенном – устанавливается имплант.

По словам Андрея, после липофиллинга спустя полгода часть (около 30-40%) веденного жира рассасывается, сохранившийся же эффект остается на всю жизнь. В случае установки импланта, при условии правильного его вживления, необходимости в повторных операциях больше не возникнет.

"Особым мастерством пластического хирурга считается правильный подбор импланта при проведении второго вида операции: если взять очень маленький, он может внутри перемещаться, большой же может не войти", - добавил эксперт, подчеркнув, что, решившись на операцию, необходимо осмысленно подходить к выбору своего врача.

Как проходит операция и всех ли к ней допускают

Несмотря на то, что ментопластика не относится к оперативным вмешательствам высокого риска, допустят к ней не всех желающих.

Так, к противопоказаниям, помимо юного возраста, наличия декомпенсированных и нелеченых заболеваний (сахарный диабет, онкологические процессы, острые инфекционные и воспалительные болезни, некоторые патологии сердца и сосудов), психические расстройства и пр., относится и существенные нарушения прикуса у пациента.

"Если прикус очень смещен, то решение эстетической проблемы будет временным. Ведь неправильный прикус создает неправильную нагрузку на челюстной сустав, и проведение пластической операции проблему не решит. Потому, при наличии проблем с прикусом, пациента сперва направляют на консультацию и лечение к челюстно-лицевому хирургу, и только потом допускают к исправлению эстетических недостатков", - объяснил Андрей.

Если же противопоказаний нет, то операция проходит достаточно легко и безболезненно: пациента вводят в общий наркоз, работа хирурга занимает в среднем час, а спустя уже четыре-пять часов можно смело отправляться домой.

Восстановительный период

В отличие от процедуры введения гиалуронового филлера в подбородок, после которой образ жизни пациента ничем не ограничивается, оперативные методы коррекции имеют некоторые требования на восстановительный период. Так, после липофиллинга необходимо в течении недели носить специальную повязку-бандаж, а после установки импланта пациенту нужно две недели придерживаться "жидкой" диеты (употреблять только перетертые и жидкие блюда), а также ограничить физическую активность и максимально снизить вероятность травм подбородка.

Кроме того, после ментопластики врач назначает прием антибиотиков, при необходимости – специальные полоскания и прием нестероидных противовоспалительных средств.

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