Гибридное увеличение груди: врач рассказал все об операции

Если речь идет об операции по увеличению объема груди, большинству представляется установка имплантов либо введение в область молочной железы собственных жировых тканей. Однако не редко пластические хирурги настаивают на проведении другого вида операции – так называемой гибридной операции.

Маммолог, пластический хирург

Андрей Якобчук рассказал читательницам MEDOBOZ, что такое гибридное увеличение груди и почему иногда невозможно обойтись без этой методики

В чем суть гибридной методики?

Гибридное увеличение груди предполагает одновременное использование имплантов и собственного жира пациентки. Это часто позволяет избежать определенных рисков, а также дает возможность достичь ожидаемых эстетических результатов.

"Каждый пластический хирург понимает, что чем больше размер импланта, тем больше вероятность того, что он с годами будет смещаться и растягивать ткани груди. Потому если перед врачом стоит задача сделать, третий размер груди и при этом потребуется использование очень большого импланта, который будет сильно давить на ткани, замедлять процессы заживления, не принесет хорошего эстетического эффекта, тогда пациентке предлагают проведение гибридной операции. При такой методике хирург использует имплант наполовину меньшего размера, а поверх него подкожно вводит собственный жир пациентки, благодаря чему женщина получает желаемый объем груди и достигается более стабильный и долгосрочный результат операции", - объяснил Якобчук.

Преимущество методики

Как уже говорилось, при гибридном увеличении груди, используются эндопротез меньшего объема, а необходимый размер груди достигается за счет дополнительного введения жировой ткани. Так, по словам врача, если объем импланта меньше, он останется более стабильным в своих тканях и грудь будет выглядеть более естественно. Кроме того, гибридная методика имеет свои преимущества и в плане послеоперационной реабилитации – сокращается период восстановления, пациентку меньше беспокоят болевые ощущения и дискомфорт.

"Многие пациентки, которым предлагается гибридное увеличение груди, напрасно боятся, что со временем введенный жир может рассосаться, а имплант, оставшись без поддержки, сместится, от чего грудь обвиснет и станет непривлекательной. Хочу сразу успокоить: при такой методике вводится небольшое количество жира, который прорастает сосудами и приживается, потому риски, что объем уйдет, практически исключены" - отметил маммолог.

Когда гибридная операция неизбежна?

Как уже говорилось, смешанная методика предлагается пациенткам, желающим получить большой объем груди, у которых есть определенный запас собственного жира, с целью достичь более стабильного результата операции.

Кроме того, врач может настоять на проведении операции именно по такой методике, если имеет место асимметрия (по причине разной толщины тканей, костных деформаций и т.д.). "В таком случае установка имплантов разного размера может усугубить ситуацию, а не исправить ее. Потому врач использует импланты одного размера, а симметрия достигается при помощи введения жира над одним из имплантов. Часто это единственный способ получения идеального результата операции, потому если женщина отказывается от предложенной методики, пластический хирург может отказаться работать с ней, поскольку заранее понимает, что исход операции не удовлетворит ни саму пациентку, ни, естественно, врача", - подытожил Андрей.

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