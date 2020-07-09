Что нужно знать о мамопластике?

Андрей Якобчук – онкомаммолог, пластический хирург, известный не только как врач, установивший рекордное число имплантов молочных желез, но и как человек, честно рассказывающий о кухне пластической хирургии и умеющий просто отвечать на сложные вопросы. Мы поговорили с Андреем о маммопластике и тех мифах, которые связаны с этой операцией.

Есть ли возрастные ограничения для операции по маммопластике

Нижняя граница – это 18 лет, безусловно, нельзя оперировать девушек моложе этого возраста. Самой молодой в моей практике была пациентка чуть старше 18 лет. Она приходила на консультацию с мамой, также с мамой клиника заключала договор на проведение коррекции груди. Этот подход позволяет предусмотреть все нюансы и защититься от возможных юридических рисков.

Самой старшей пациентке было 47 лет, она занималась бальными танцами и хотела выглядеть безукоризненно. На следующих соревнованиях, примерно через полгода после операции, она превосходно смотрелась в платье с декольте и заняла первое место в старшей возрастной категории.

Если говорить об уменьшении груди, то верхний возрастной ценз, по сути, отсутствует. После коррекции качество жизни обычно возрастает в разы. Единственным ограничением считается наличие противопоказаний по состоянию здоровья.

Чего больше всего боятся девушки и женщины

Самым большим страхом, по моим наблюдениям, является непонимание того, что ожидать после операции. Это происходит из-за использования размытых формулировок, в результате представления доктора и женщины не совпадают.

На консультациях я стараюсь максимально подробно детализировать все параметры, для наглядности показываю фото и видео примеры из большой базы, где можно выбрать женщину с аналогичными параметрами грудной клетки, ростом, исходной формой груди. Благодаря этому можно с 99% вероятностью утверждать, что пациентка после наркоза увидит именно то, что хотела.

Какие виды имплантов и способы выполнения маммопластики бывают

Индустрия эстетической маммопластики огромная, во всем мире ежегодно проводится около 1 млн операций по увеличению груди. Существует два вида имплантов – круглые и каплевидные. Первые делают грудь менее натуральной, но при этом они считаются более сексуальными и агрессивными, что редко остается без мужского внимания. Если задача состоит в том, чтобы форма была максимально естественной и сложно было определить, что коррекция в принципе проводилась, то выбирают каплевидный вид импланта.

При эндопротезировании молочных желез традиционно используется три места доступа. В 95% случаев я выбираю доступ под грудью, это самый безопасный и простой способ, при котором протоки груди остаются нетронутыми. Этот вид операции обеспечивает правильную установку импланта и долгосрочный результат и позволяет минимизировать вероятность потери чувствительности соска и развития послеоперационных осложнений.

Второй способ – доступ через сосок, считается более травматичным, поэтому используется реже. Во время операции разрезается вся ткань груди для создания туннеля для установки импланта. Как онколог-маммолог я с большим трепетом отношусь к ткани молочной железы и пытаюсь ее минимально травмотизировать, для того чтобы профилактировать воспаление и максимально гарантировать возможность кормления грудью после операции. Это животрепещущий вопрос практически для каждой женщины, поэтому операция должна проводиться только у врача, понимающего природу работы молочной железы.

При доступе через подмышечную область имплант устанавливается через туннель, который ведет вниз груди. Доступ очень интересный, из особенностей процедуры выделяют сложность установки на одном уровне, поэтому может потребоваться второй этап коррекции. Наиболее вероятное осложнение – утрата чувствительности соска и ареолы и хронический болевой синдром. Кроме того, у женщин, имеющих выраженную складку под грудью, существует риск появления двойной складки (дабл-бабл).

Есть четвертый, самый экзотический способ установки импланта – через пупок. Я столкнулся с этим при работе с пациенткой, прилетевшей из Нью-Йорка для коррекции груди. Для этого делается два огромных туннеля, проходящих под кожей живота. Несмотря на то, что операция проводится практически без разрезов, метод характеризуется большой травматизацией тканей и высокой вероятностью развития осложнений.

Кому можно и кому нельзя проводить маммопластику

Абсолютными противопоказаниями маммопластики являются онкологические процессы в активной фазе, т. е. если выявлено какое-то узловое образование в груди либо диагностирован рак. Вернуться к вопросу пластической хирургии можно не ранее чем через полгода после окончания курса лечения.

Нельзя делать коррекцию молочных желез во время беременности. На фоне многих соматических заболеваний необходимо оценить, не превышает ли угроза наркоза и операции допустимые риски. К числу относительных противопоказаний можно отнести нелеченные болезни, острые респираторные заболевания и некоторые другие патологии.

Также важно отсутствие психических нарушений. Например, не следует проводить операцию при синдроме дисморфофобии – состоянии, когда человек не приемлет себя или любую часть своего тела, критикует и считает, что она очень некрасивая. Каким бы ни был результат операции, пациентка не останется им довольна, и это может привести к конфликту с врачом и клиникой, включая судебные тяжбы.

Я считаю, что не следует делать операцию женщинам с красивой грудью. От добра добра не ищут, улучшить изначально хорошие природные данные практически невозможно, поэтому я таким пациенткам отказываю. Эндопротезирование молочных желез также не рекомендовано женщинам, которые в скором времени планируют беременность, в этом случае я обычно советую подождать до окончания периода кормления.

Онконастороженность при маммопластике

Есть мнение, что установка имплантов может спровоцировать развитие онкологических процессов в молочной железе. Однако частое выявление этих негативных процессов на ранних стадиях связано не с самой операцией, а с ответственным подходом пациенток к своему здоровью и частым обращением к врачу.

Согласно статистике, при установке любых видов имплантов примерно на 0,7% возрастает риск развития крупноклеточной лимфомы. Это относится не только к состояниям после коррекции молочной железы, но и к другим видам хирургических вмешательств, например к имплантации зубов. Патологию связывают с реакцией организма на инородное тело. Повторюсь, это не рак груди, а злокачественное заболевание крови.

Юридическая защита при проведении коррекции

Во время консультаций я обязательно знакомлю женщин с возможными осложнениями, с которыми они могут столкнуться в пластической хирургии, а также с существующими рисками повторной операции.

Если принимается окончательное решение о коррекции, между пациентом и клиникой заключается типовой договор, в котором прописываются все права и обязанности сторон до и после операции. Важно понимать, что женщина также несет определенную долю ответственности за результат, поскольку она должна точно следовать всем рекомендациям врача.

Что можно посоветовать пациенткам, которые планируют увеличить грудь, но пока сомневаются

Если есть сомнения по поводу проведения операции по коррекции формы груди, лучше не торопиться. Это как с татуировками, не надо отказываться от мечты или наоборот, соглашаться несмотря ни на что. Паузы примерно на полгода обычно достаточно для понимания, было ли решение ситуативным или истинным.

Второй совет при имеющихся опасениях – поговорить с теми, кто уже прошел через эстетическую хирургию: что они чувствуют, насколько довольны, что изменилось в жизни, как это повлияло на карьеру. Пропустив через себя 2-3 истории можно создать полноценную картинку и точно понять, нужно ли это.

С любовью, Ваш доктор Якобчук.

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