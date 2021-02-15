Блефаропластика в молодом возрасте: когда пора к пластическому хирургу

Каждая женщина без исключений мечтает как можно дольше оставаться молодой и привлекательной. Однако годы и сумасшедшие ритмы жизни беспощадно отнимают молодость, и в еще, казалось бы, совершенно цветущем возрасте многие женщины замечают в своем отражении первые возрастные изменения.

Первыми, признаки старения, предательски выдают глаза, теряя свою былую "свежесть" и сияние. И справиться с ними не помогают ни патчи, ни здоровый сон.

Вернуть былую юность и отсрочить старение, как утверждают врачи, помогает своевременная блефаропластика. Пластический хирург Андрей Якобчук

рассказал MedOboz, при появлении каких признаков пора обратиться к специалисту, какие виды операции применяют в случае обращения молодых пациенток и убережет ли ранняя блефаропластика от появления явных возрастных изменений в зрелом возрасте.

Показания к ранней блефаропластике

Многие уверены, что к блефароплатике можно прибегнуть только когда в области вокруг глаз появляются выраженные возрастные признаки, однако это далеко не так.

"Наиболее частая причина обращения молодых женщин к пластическому хирургу за блефаропластикой – появление синяков под глазами, - рассказал Якобчук. – И если врач видит, что это не те синяки, которые появляются в результате недостатка сна, неправильного питания или темные круги, которые сопутствуют различным заболеваниям, а начальная стадия образования грыж под глазами, пациентке предлагают операцию".

По словам эксперта, чаще всего женщинам до 35-40 лет проводят наименее травматичный вид блефаропластики – трансконьюктивальную, во время которой оттягивается нижнее веко, делается внутренний надрез, через который извлекается грыжа, и эта зона становится более ровной и выглядит более свежо и молодо.

"Очень редко в молодом возрасте у пациентов появляются проблемы (например, опущение брови, нависание верхнего века и пр.), которые приводят к необходимости проведения чрезкожной блефаропластики, когда нужно делать разрез на веках. Таких случаев встречается не более 20%", - добавил эксперт, подчеркнув, что даже в таком случае бояться операции не стоит, поскольку швы после нее заживают очень быстро и благополучно.

Возрастные изменения в зрелом возрасте: когда без операции не обойтись

Даже если в молодости женщина не особо задумывается о хирургическом вмешательстве ради сохранения юных черт лица и свежести, в возрасте после 50 лет сомнений все меньше.

"После определенного возраста все мы видим на лице изменения, связанные с гравитационным воздействием. Так, со временем наша кожа начинает терять эластичность и растягивается, провисает вниз, от чего образуются складки и морщины. Такие же процессы происходят и на веках: кожа растягивается, провисает, затем ослабевает круговая мышца глаза, от чего появляются заметные грыжевые выпячивания. С такими проявлениями не справится ни один крем или косметическая процедура, исправить ситуацию подвластно только путем хирургического вмешательства", - объяснил Андрей.

Ранняя операция - прививка от старости?

Некоторые пациентки считают, что чем раньше сделать блефаропластику, тем позже появятся серьезные возрастные изменения.

"В среднем считается, что человек делает блефаропластику дважды в жизни: если сделать в 35, то в 60-70 лет придется повторить снова. То есть, ранней операцией мы не стабилизируем ситуацию, поскольку блефаропластика не способна предотвратить те процессы (потеря тонуса кожей и мышцами), которые рано или поздно происходят с каждым", - подытожил пластический хирург.