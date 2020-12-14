Блефаропластика: пластический хирург рассказал о популярной омолаживающей операции

Вечная молодость и красота – мечта едва ли не каждого. Но, увы, время никого не щадит, и рано или поздно каждый замечает в своем отражении возрастные изменения.

Первыми удар на себя принимают глаза – появляются "мешки" под глазами, "гусиные лапки", грыжки и т.д., с которыми уже не справляются ни расхваленные блогерами патчи, ни крема, ни массажи. Однако это не повод отчаиваться, ведь сегодня современная эстетическая медицина способна легко, быстро и вполне доступно вернуть глазам былую молодость.

Что такое блефаропластика, кому и когда ее нужно делать? На эти и другие вопросы читателям MedOboz ответил пластический хирург Андрей Якобчук.

Когда пора решиться на блефаропластику?

"Могу сказать, что, если вы подошли к зеркалу и видите, что ваше верхнее веко на несколько миллиметров опустилось, вам можно делать блефаропластику. Однако в вопросе, когда нужно делать блефаропластику, пациенту стоит полагаться только на вопрос принятия самого себя, ведь есть люди, которые спокойно относятся к обвисшим векам и мешкам под глазами и живут, не думаю по этому поводу, а есть пациенты, которые уже в 25 лет заметив какие-то изменения сломя голову бегут к хирургу. То есть, нет прямых показаний к блефорпластике, есть понимание начала возрастных изменений и желание и нежелание с ними смириться", - говорит Якобчук.

Причины появления обвисшей кожи

При проведении блефаропластики делается иссечение избытка кожи в области верхнего века и избытка кожи и жира в области нижнего века.

"Откуда этот жир берется? У нас вокруг глаза есть жировой мешочек, который выполняет защитную функцию глазного яблока. Со временем за счет того, что мягкие ткани (в том числе и круговая мышца глаза) начинают слабеть и растягиваться, в результате этот мешочек с жиром и начинает появляться, - объяснил хирург. - И вот иссечение кожи и этого жирка позволяет снова вернуть молодой вид".

В среднем первичные возрастные изменения начинают появляться на лице уже с 18-20 лет, а дальнейшая интенсивность их проявления уже зависит и от образа жизни пациента, и от его индивидуальных особенностей.

"Огромную роль играет наследственный фактор. То есть, если у ваших мам-бабушек рано появились грыжи и мешочки под глазами, то вероятнее всего эта участь не минует и вас. Кроме того, к более раннему появлению таких изменений приводит употребление алкоголя, курение, систематические недосыпы и колебания веса – это приводит к изменениям плотности этого "заборчика" вокруг глаза и это может привести к тому, что эта жировая прослойка стала выпячиваться за счет слабости этой мышцы", - предупредил эксперт.

Как проводится блефаропластика?

Эта пластическую операцию проводят на верхнем веке, на нижнем, а также, при необходимости, хирург проведет комплексную процедуру – круговую.

Что касается верхней блефаропластики, тут все просто: размечается избыток кожи, иссекается определенный участок и через него делает забор жировых отложений, которые и формируют грыжки.

"Если вопрос касается нижнего века, то существует два возможных варианта блефаропластики, рассказывает врач. – Первый, более простой – трансконьюктивальная блефаропластика. Это операция для более молодых девушек с упругой кожей. Во время процедуры оттягивается веко и внутри делает надрез и удаляется грыжка. Кожа после этого сократится и остается ровная зона под глазом. Для пациентов постарше, у которых кожа менее эластичная и не способна активно сокращаться, разрез делается под ресничным краем нижнего века, отслаивается кожа, удаляется грыжа и иссекается кусочек кожи. Этот метод называется чрескожная нижняя блефаропластика".

Противопоказания и восстановление

Несмотря на то, что блефаропластика не относится к сложным хирургическим вмешательствам, она также имеет ряд противопоказаний. Так, не возьмут на операцию женщин в период беременности и лактации, а также пациентов с сахарным диабетом, онкологией и другими декомпенсированными заболеваниями организма. Кроме того, проведение блефаропластики нежелательно при каких-либо заболеваниях глаза, века или глазного дна.

"Восстановление же после операции зачастую проходит легко и быстро. Если все прошло успешно, то уже через пару дней нет ни отечности, ни синяков, при этом пациентке не нужно принимать никаких препаратов. Однако в виду индивидуальных особенностей восстановительные процессы могут затянуться до двух-трех недель, потому я рекомендую не делать блефаропластику накануне важных мероприятий", - подытожил Андрей.

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