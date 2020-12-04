Биоревитализация: кому и чем нужны уколы красоты

Инъекции красоты существуют на рынке косметических услуг уже достаточно давно, однако далеко не каждая женщина имеет храбрость сделать эти процедуры. Те же, кто уже испытал на себе омолаживающе-освежающие процедуры, наслаждаются результатом и решительно отправляется на следующий и следующий сеанс.

Одна из наиболее популярных инъекционных процедур – биоревитализация. И именно о ней MedOboz решил расспросить своего эксперта - пластического хирурга Андрея Якобчука.

Эффекты после биоревитализации

"Биоревитализация - это процедура, которая обеспечивает подпитывание кожи и улучшение всех ее витальных функций при помощи введения в кожу препаратов на основе гиалуроновой кислоты (их достаточно много различных). Это вещество используется как строительный материал для клеток кожи", - рассказал врач, добавив, что разницы в том, как именно косметолог вводит препарат в кожу (шприцом или дермоштампом) нет, от метода введения зависит только скорость процедуры и ощущения во время нее.

По его словам, после прохождения курса (раз в полгода 4-5 сеансов с интервалом в неделю) кожа становится более упругой, живой, светлой и сияющей. При этом наилучшее время для биоревитализации – холодная пора, когда лицо постоянно подвергается испытаниям холодом, ветрами и перепадами температур.

С какого возраста и кому противопоказана?

По словам нашего эксперта, четких возрастных показаний для проведения биревитализации нет. "Кожа начинает терять свойства уже с 18 лет, просто с каждым годом возрастные изменения становятся более интенсивными и более заметными. Однако если уже имеет место сухость, ослабление тургора и прочие неприятные признаки на лице, то стоит уже задуматься. В среднем большинство начинает посещать такие процедуры с 30 лет", - добавил Якобчук.

Врач также отметил, что биоревитализация имеет ряд противопоказаний. Так, нельзя проводить процедуру пациентам, страдающих от дерматологических заболеваний – дерматиты, гнойничковые процессы, розацеа, купероз и т.д. "Пока кожу не пролечить, биоревитализацию проводить категорически нельзя", - настоял эксперт.

Кроме того, не стоит пренебрегать аллергопробой на препарат непосредственно перед процедурой (делается за 15 минут до процедуры). "У каждого индивидуально может возникнуть аллергическая реакция на конкретный препарат, из-за чего есть риск возникновения отека, появления сильного жжения и других аллергических проявлений. Все это в результате придется сложно и долго лечить мощными дозами гормональных препаратов", - подытожил Андрей.