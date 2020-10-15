3 правила коммуникации пластического хирурга и пациента: важные нюансы

От них зависит результат

Любое взаимодействие всегда начинается со знакомства, а результат его во многом зависит от правильно построенной коммуникации. То же касается и медицинской сферы, в частности, эстетической: от открытости диалога и честности его участников, зависит, получит ли пациентка то, зачем пришла к врачу.

Маммолог, пластический хирург

Андрей Якобчук рассказал читательницам MedOboz о трех самых важных правилах коммуникации, которыми нельзя пренебрегать при планировании операции.

Не тратьте время на быстрые консультации

Первая консультация у пластического хирурга – не просто встреча, целью которой является просто посмотреть друг на друга. Это один из основных факторов, который отразится на успешности дальнейшего сотрудничества между врачом и пациентом.

"И самое главное, чем нельзя пренебрегать на этой встрече – временем, - подчеркнул эксперт. - Если консультация длится 5 минут, это не консультация, это – поверхностное знакомство. Как ни странно, некоторые хирурги пренебрегают этим моментом, проводя первые встречи по сценарию: "Большую грудь хотите хотите? Ок, сделаем. Поставим "каплю" 350 мл в мышцу. Приходите в пятницу". Как-то так. И таких консультаций проводится тысячи. Однако на самом деле это просто неуважение друг к другу – потерянное время и врача, и пациента. Во время короткой встречи нельзя получить необходимую информацию ни хирургу, ни пациенту, а ее очень много".

Якобчук объяснил, что консультация длится минимум час. "За это время я узнаю все о пациентке, начиная с того, какими болезнями она переболела в детстве, заканчивая частотой половой жизни в настоящее время. И все это не праздное любопытство, такие вопросы помогают определить гормональный статус женщины, спрогнозировать "поведение" груди (как она будет меняться без импланта, как – с имплантом, как она будет заживать и т.д.). Порой даже описание пациентки, какую грудь она хочет, занимает больше 15 минут, что уж говорить об остальных нюансах", - отметил маммолог.

Правило №1: услышать пациентку, ее запрос и ожидания

Каждая женщина, которая серьезно настроена на операцию, имеет четкое представление о конечном ее результате.

"Нельзя никогда насаждать свою точку зрения. Мы можем на основании той задачи, которую ставит пациентка, аргументированно объяснять что-то, но ни в коем случае не навязывать. Важно понимать, какая задача стоит от пациентки по характеристикам груди (пышная, упругая и т.д.), и на основании этого давать какие-то рекомендации. Однако решение необходимо принимать вместе с пациенткой, а не ставить ее перед фактом. У меня, например, всегда есть несколько вариантов достижения цели, где я предлагаю чуть меньше или чуть больше заданного параметра, показывают результаты прошлых операций своих пациенток с подобными характеристиками тела (роста, веса, строения грудной клетки и т.д.), и уже на основании этого мы приходим к общему знаменателю", - рассказал Андрей, добавив, что лишь так можно ожидать, что пациентка после операции будет довольна проделанной работой хирурга и безмерно счастлива от полученного результата.

Правило №2: прозрачность на этапе подготовки к операции

Не секрет, что некоторые пациентки относятся к пластической хирургии, в частности, к маммопластике, не как к серьезному вмешательству в работу собственного организма. Для кого-то это как поход к косметологу на масочку или к парикмахеру на окрашивание.

"Но ведь это не косметическая процедура и любое хирургическое вмешательство может иметь последствия. Врачу очень важно не молчать о таких нюансах. Много времени на консультациях я трачу на то, чтобы рассказать о возможных последствиях операции, в частности о возможных осложнениях общехирургических и после конкретной операции, например, о рисках той же капсулярной контрактуры или лимфомы, которые случаются после маммопластики. И каждый врач должен это делать, чтобы решение пациентки все-таки было более взвешенным и основательным, а не спонтанным и легкомысленным. Ведь это не ногти сделать в салоне", - подчеркнул Якобчук.

Честной должна быть и пациентка перед врачом. В частности, она не должна замалчивать перенесение каких-либо заболеваний или тяжелых медицинских состояний (например, сильная кровопотеря и переливание крови во время родов), нельзя "забыть" рассказать о наличии аллергии и т.д.

"Все это вопросы жизни и смерти. Потому и пациентка, и врач должны быть максимально честны друг с другом. Конечно, в частной медицине, в частности, в эстетической хирургии, соблазн и что-то недосказать, чтобы гарантировано получить операцию и заработать, очень велик. Но против совести идти нельзя", - подчеркнул маммолог.

Правило №3: коммуникация в случае осложнений

Проведенная операция – это только половина дела. После нее следует длительный период реабилитации (при маммопластике с использованием имплантов – не меньше двух месяцев), во время которого могут всплывать осложнения. Потому очень важно не терять контакта с врачом даже после выписки из клиники.

"Многие пациенты слишком интеллигентны и стесняются беспокоить врача. Но когда я говорю писать или звонить в любое время и по любому вопросу, который касается самочувствия, это не про вежливость – от своевременного сообщения о каких-то осложнениях (не сходит отек, появились гематомы или усилился болевой синдром и т.д.), зависит то, насколько быстро и легко мы сможем с ними справиться. Я даю всем пациентам свой личный номер телефона и говорю, что первые два месяца он должен стоять в списке избранных и экстренных с круглосуточным доступом. Не нужно стесняться "потревожить врача", если у вас появились какие-то неприятные симптомы. Поверьте, гораздо больше беспокойств вы ему предоставите, когда вас придется повторно оперировать из-за того, что неделю назад вы посчитали "ничего страшного, само пройдет", - подытожил эксперт.