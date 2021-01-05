Что такое сатурация и почему она важна при COVID-19: врач дал ответ

Многим больным коронавирусом пациентам необходимо измерять уровень насыщения крови кислородом (сатурация), поскольку при пневмонии он может резко падать.

Измерять его можно и самостоятельно с помощью пульсоксиметра. Как пояснил врач-анестезиолог, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, сатурация здорового человека должна быть 95-99%, передает hromadske.ua.

По словам врача, любая дыхательная недостаточность приводит к снижению сатурации, поэтому уровень кислорода в крови не является диагностическим критерием при определении коронавируса. Низкий показатель сатурации, по его словам, является одним из важных критериев для госпитализации больного с коронавирусом.

"Это один из основных критериев, за которым мы следим, если у человека коронавирус. Лучше купить пульсоксиметр, чем постоянно ходить на КТ или пить антибиотики", - говорит Дубров.

Если у человека сатурация опустилась до 92%, его надо госпитализировать. В таком случае, по словам врача, больному уже надо проводить оксигенотерапию.

Дубров пояснил: сатурация может постепенно снижаться часами, иногда даже днями. Часто можно наблюдать снижение сатурации на 1-2% в день.

"Если возникает осложнение, например тромбообразование легочной артерии, то уровень кислорода в крови может за считанные минуты снизиться до критических показателей. В наших больных чаще всего ухудшение ситуации связано с такими тромбообразованием", – рассказал врач.

Для измерения сатурации, необходимо разместить пульсоксиметр на конечной фаланге пальца доминантной руки. Большинство врачей размещают его на указательных пальцах. Далее следует нажать кнопку – на экране появятся две цифры – верхняя будет показывать процент кислорода в крови, а нижняя – пульс.

Измерять сатурацию лучше сидя или лежа. Рука не должна быть в подвешенном состоянии, ее надо ровно положить на стол или кровать.

По словам Дуброва, ранее пульсометры стоили 280-450 гривен, а теперь – от 300 до 1200 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дубров заявил, что лучше приобрести пульсоксиметр, чем делать компьютерную томографию.