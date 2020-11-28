Что делать, если маска от COVID-19 вызывает аллергию: советы врача

Глеб Иванов Здоровье 03:20, 28.11.2020 Обновлено: 07:25, 28.11.2020

В случае, когда у человека есть аллергия на защитную маску, необходимо выбрать маску от другого производителя.

Об этом сказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров, передает Telegram-канал "Коронавирус_инфо". По его словам, производители масок изготавливают их из разных материалов.

"Необходимо взять маску другого производителя. Действительно, у некоторых пациентов контактный дерматит от масок... то есть по содержанию маски изготавливают из разного материала. Поменять материал маски, и в принципе, это решает вопрос", – сказал специалист.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины в очередной раз объяснили правила ношения защитной маски для предотвращения заражения коронавирусом (COVID-19). Как пояснила заместитель главы Минздрава Ирина Микичак, одной маской нельзя пользоваться в течение целых суток, их нужно менять каждые два часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов выступил за введение штрафов за пребывание без масок или респираторов в общественных заведениях и транспорте в сумме от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 грн.

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