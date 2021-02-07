Ко мне часто поступают вопросы – чем можно заменить красное мясо и мясные продукты?

Связано это с тем, что все больше научных исследований говорят о том, что избыток его может быть вредным. К сожалению, ежедневное употребление мясных полуфабрикатов – колбас, сосисок, ветчины, готовых котлет, действительно существенно повышает шанс развития рака, диабета и болезней сердца.

Однако красное мясо полезное, так как содержит множество питательных веществ, важных для организма человека.

Это и полноценный белок и витамины группы B, и минералы (железо, цинк, фосфор). Именно мясо – важный источник железа, поэтому убирать его из питания не нужно.

Одним из хороших источников растительного белка являются черная фасоль. Она богата важными аминокислотами, насыщенная клетчаткой. Считается наиболее полезной среди бобовых культур.

В пищу фасоль можно употреблять только после тепловой обработки. Перед тем как варить, ее рекомендуют замочить на 10-12 часов в подкисленной воде. Тем самым снижается количество фитиновой кислоты, которая мешает усвоению некоторых минералов – кальция, железа, цинка.

Напоминаю, что можно перестроить и расширить свой рацион в пользу растительных белков. Увеличить в рационе количество овощей, фруктов, орехов и бобовых возможно и не исключая мясо, просто уменьшить его потребление.

Инфографика о пользе растительных и животных белков. Источник: Фейсбук Елены Фус

Наша инфографика это подтверждает.

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