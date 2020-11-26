Здоровье подорвали наркотики и алкоголь: врач рассказал о причине смерти Марадоны

Легенда мирового футбола Диего Марадона ушел из жизни на 61 году. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Как сообщает ВВС, до этого Марадона без осложнений перенес операцию по удалению тромба в головном мозге. В планах было лечение алкогольной зависимости.

Врач-эксперт Виктор Литвиненко объяснил, что поражение сердечной мышцы – это дело не одного дня. Чаще всего ключевой причиной развития острой формы инфаркта миокарда является атеросклеротическое поражение коронарных сосудов.

Учитывая алкогольную зависимость футболиста, нельзя исключать проблемы с печенью. Длительное употребление спиртных напитков вызывает гибель гепатоцитов, которые заменяются фиброзной тканью. В результате таких морфологических изменений печень перестает выполнять свои функции.

Не стоит забывать и о наркозависимости Марадоны. Пристрастие к кокаину тоже оставило негативный отпечаток на его здоровьи. Наркотики он начал принимать еще на старте своей карьеры. С начала 80-х до 2004 года – все это время кокаин подрывал его здоровье.

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