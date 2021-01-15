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/ Кардиология

Выяснилась новая опасность изжоги, вплоть до сердечного приступа

2.2т
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Изжога может быть признаком сердечного приступа

Изжога может быть признаком сердечного приступа. Источник: "Профиль"

"Профиль"

Изжога может быть одним из признаков тихого сердечного приступа у человека. Однако очень часто пациенты списывают такой симптом на проблемы с пищеварением.

Об этом предупредили ученые из Гарвардской медицинской школы, пишет Express. Они напомнили, что во время обычного сердечного приступа больные испытывают сильную боль в груди или тяжесть, которые сопровождаются холодным потом и тошнотой. Однако тихий сердечный приступ может проявлять себя совершенно иначе. При этом причины появления обоих одинаковы.

К примеру, мужчины могут чувствовать усталость или физический дискомфорт, но списывать все на переутомление, плохой сон или возрастные особенности.

"Другие типичные симптомы – легкая боль в горле или груди, которые можно спутать с желудочным рефлюксом, несварением желудка и изжогой. Кроме того, иногда люди неправильно определяют место боли", – объяснили медики.

Они подчеркнули, что на самом деле именно тихие сердечные приступы являются более распространенными – на них приходится более половины всех случаев.

"Люди просто не подозревали о своем критическом состоянии. Из-за того, что они не обращались за лечением, у них был более высокий риск смерти. Поэтому вы должны проявлять бдительность, если у вас есть какие-либо факторы риска сердечного приступа, особенно если у вас диабет", – обратились врачи к пациентам.

Их наблюдения показали, что диабетики более склонны к тихому сердечному приступу, так как плохое кровообращение и высокий уровень сахара в крови повреждают их нервные клетки. Следовательно, они не испытывают боль в полном объеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский врач Мириам Стоппард назвала три пагубных утренних привычки. По ее словам, сразу после подъема нельзя заниматься слишком большой физической нагрузкой, пить кофе и апельсиновый сок. Все это грозит серьезными проблемами со здоровьем.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Здоровье
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