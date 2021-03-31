Всемирно известный кардиохирург будет оперировать в Киеве

В Центре детской кардиологии и кардиохирургии с 4 по 9 апреля будет принимать пациентов и оперировать швейцарский интервенционный кардиолог с мировым именем - Пьер Левис, один из основателей метода стентирования, соучредитель клиники "Klinik im Park" (г. Цюрих)

Начиная с февраля 2015 года,

доктор Пьер Левис оперирует, консультирует и делится опытом с украинскими коллегами Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Он получил официальную аккредитацию в Украине и является штатным сотрудником Центра. Из-за пандемии COVID-19 визиты доктора Левиса в Украине приостановились, но к счастью, начиная с апреля каждый украинский пациент сможет снова получить консультацию швейцарского специалиста непосредственно в Центре.

Практикующий кардиолог врач Пьер Левис работает вместе со специалистами мирового уровня в сфере интервенционной кардиологии и кардиохирургии. Он является одним из "пионеров" чрескожной транслюминальной баллонной ангиопластики коронарных артерий. В 1976-1977 годах вместе с коллегой Андреасом Грюнцигом сконструировал коронарный баллон и провел первую в мире успешную баллонную ангиопластику коронарных артерий. Под его руководством внедряются новейшие методики оказания помощи пациентам высокой степени риска, целесообразность интервенционного или хирургического лечения которых ранее ставилась под сомнение.

Мы расспросили Пьера Левиса о подходах в лечении и визит в Украину.

Какие новые методы лечения появились в современной кардиологии и кардиохирургии?

Если говорить о технологической стороне, то методы и подходы сейчас настолько совершенны и максимально инновационные, что почти ничего радикально нового назвать не могу. Главная цель современной кардиохирургии лежит в плоскости создания эффективной командной работы - объединить инвазивных кардиологов и кардиохирургов в единую команду, чтобы найти оптимальную терапию для всех видов заболеваний сердца.

Как отличаются ситуации с сердечными заболеваниями в Украине и Швейцарии? Есть ли разница в лечении?

Общая ситуация особо не отличается - в Швейцарии сердечно-сосудистые заболевания так же занимают "лидирующие позиции" по количеству и уровню смертности. Методам лечения, то в Украине, по крайней мере в Центре детской кардиологии и кардиохирургии, внедряются все те же методы, как и в швейцарских клиниках. Единственное отличие - это финансовый вопрос. К сожалению, пациенты в Украине не имеют страховки, поэтому часто не могут себе позволить самые лучшие подходы и инструменты, которые являются достаточно дорогими. Например, искусственные аортальные клапаны.

Что посоветуете для улучшения ситуации с сердечными заболеваниями? Как снизить количество заболеваний и смертность от них?

Советы по уменьшению заболеваемости сердца одинаковы во всем мире: вести здоровый образ жизни, сбалансировано питаться, не курить, лечить повышенное кровяное давление, дислипидемию, диабет, не набирать лишний вес. Если придерживаться простых советов, удастся сохранить свое здоровье и в целом снизить смертность от сердечно-сосудистых болезней во всем мире.

Как COVID-19 повлиял на симптомы сердечно-сосудистых заболеваний? Видите ли вы какие-то изменения?

Изменения точно есть. Ковид не повлиял на симптомы сердечно-сосудистых заболеваний напрямую, но пациенты со слабыми симптомами ишемической болезни сердца не приходили на прием, потому что боялись заразиться ковидом. Как результат, их невозможно было вовремя обследовать и вылечить, не допустив инфаркта.

Вы сотрудничаете с Центром детской кардиологии и кардиохирургии уже шесть лет. Что вы можете сказать о Центре, команде и подходе в работе?

Для меня удовольствие наблюдать, как под руководством доктора Георгия Маньковского (заместитель директора по научно-практической работы Центра, заведующий отделением интервенционной кардиологии - Медобоз) Клиника для взрослых достигла очень высокого уровня за эти годы. Мы продолжаем активно сотрудничать, улучшая диагностический и терапевтический подход к пациентам и навыки каждого специалиста-кардиолога. Меня очень радует стремление команды Центра к постоянному развитию, обучению и совершенствованию.