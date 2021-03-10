Врачи рассказали, как снизить давление без лекарств

Артериальное давление можно снизить, убрав из рациона соленое, пить воду и травяные чаи вместо напитков с кофеином, а также есть продукты с калием.

Такой совет пациентам дали турецкие врачи, пишет Sabah. Отмечается, что таким образом можно обойтись без таблеток в домашних условиях.

Одними из самых полезных продуктов для борьбы с давлением специалисты назвали чеснок, свеклу, бананы, гранаты и боярышник. Кроме того, пациентам следует избегать стрессовых ситуаций, умеренно заниматься физической активностью, отметили врачи.

Медики добавили, что если человек впервые замечает у себя повышенное давление и ранее не был поставлен диагноз, то следует обратиться к специалисту.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врачи дали пять эффективных советов для поддержания артериального давления.

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