Врачи научились предугадывать скорую смерть человека по глазам

Врачи из Университетской больницы Китасато в Японии выявили новый индикатор риска скорой смерти среди пациентов с сердечной недостаточностью. Они заявили, что ее можно предугадывать по глазам.

Результаты исследования опубликованы в журнале European Society of Cardiology. По словам специалистов, на риск скорой кончины может указывать размер зрачка у пациента.

Исследование проводилось в течение двух лет в группе из 870 человек, которых поделили на пациентов с маленькими и большими зрачками. В ходе своих наблюдений ученые выяснили, что люди, страдающие сердечной недостаточностью и имеющие маленькие зрачки, умирали в два раза чаще пациентов с большими зрачками.

Врачи научились предсказывать скорую смерть человека по глазам Фото: new-science.ru

Кроме того, с вероятностью 50% они снова попадали в больницу, в то время как пациенты с большими зрачками вновь оказывались в медучреждении в 28% случаев.

Отметим, от сердечной недостаточности страдают более 25 млн человек по всему миру. Заболевание возникает из-за нарушения функции миокарда и проявляется увеличением объема межклеточной жидкости и снижением перфузии органов и тканей. Она бывает острой и хронической. Первая может быть связана с травмами, действием токсинов, болезнями сердца и без лечения быстро может привести к смерти. Вторая же развивается в течение длительного времени и проявляется комплексом характерных симптомов – одышка, утомляемость, снижение физической активности, отеки.

До 45% пациентов, госпитализированных с сердечной недостаточностью, умирают в течение года после госпитализации, а большинство уходит из жизни в течение пяти лет после госпитализации.

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