Во Львове провели уникальную операцию на сердце без разрезов

Без помощи врачей женщина не прожила бы и нескольких месяцев

Во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи провели уникальную операцию на сердце без единого разреза.

Об этом на личной странице в Facebook сообщил директор лечебного учреждения Олег Самчук. По его словам, врачами был применен метод транскатетерной имплантации аортального клапана.

"Другими словами: целый клапан к сердцу пациентки врачи доставили без единого разреза – через прокол кожи. Что удивительного в операции, кроме ее сверхсовременности? Стоит она почти миллион гривен и таких по всей Украине по сей день выполнено лишь несколько!" – рассказал врач.

Во Львове провели операцию на сердце без разрезов. Источник: "5 канал" "5 канал"

По словам Самчука, пациенткой стала 80-летняя жительница Львовщины. К медикам она попала уже в крайне тяжелом состоянии – с отеком в ногах и жидкостью в легких. У женщины был диагностирован критический аортальный стеноз.

Из-за возраста клапан в ее сердце "окаменел", и вместо отверстия в 3 см в сердце была дырочка размером 0,8 мм. Следовательно, оно не могло прокачивать кровь, работало с тройной нагрузкой, от чего страдали все органы.

80-летней жительнице Львовщины сердечный клапан пересадили без единого разреза. Источник: Facebook Олега Самчука

"Мы столкнулись с непростой ситуацией: без операции пациентка не прожила бы и нескольких месяцев, но традиционного хирургического вмешательства на открытом сердце не выдержала бы. Если бы эта женщина жила, к примеру, в Польше, ей бы сразу поставили клапан через сосуд. Там, как и во всем современном мире, этот метод широко практикуют. Поэтому мы решили, что несправедливо лишать шанса жить бабушку, которая еще хочет побаловать своих правнуков, только потому, что она украинка, а не полька, и за счет больницы специально для нее заказали клапан из-за границы", – отметил Самчук.

По его словам, успешная операция состоялась 17 октября. Ее делали специалисты Центра сердца и сосудов под контролем профессора Марека Грыгера из Польши, который имеет большой опыт.

"Если говорить о самом процессе: через маленький прокол в коже врачи ввели протез в бедренную артерию, а затем – в сердце. Пациентка очнулась еще на операционном столе. Поскольку не было разреза грудной клетки, длительного наркоза, аппарата искусственного кровообращения, она не требует восстановления и реабилитации. Уже через день-другой мы ее выпишем", – рассказал директор Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Институте сердца в Киеве впервые за 15 лет провели уникальную операцию по трансплантации сердца. Донором для 62-летнего киевлянина, который год ждал орган, стал 20-летний парень, который разбился на мотоцикле.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!