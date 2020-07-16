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/ Кардиология

В Украине провели уникальную трансплантацию сердца: пациент ждал больше года

1.2т
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В Институте сердца Министерства здравоохранения Украины в Киеве провели уникальную операцию по трансплантации сердца.

Как сообщает ТСН, пациент пребывал в ожидании больше года. Донором стал 20-летний парень. Сердце вшили и присоединили к нему все сосуды, а затем начали открывать кровоток. Искусственно запускать самый важный человеческий орган не пришлось, поскольку в операции использовали сердце молодого человека. Вслед за этим специальное оборудование начало постепенно повышать температуру организма пациента.

"Хирурги боятся что-то прогнозировать, но уже можно сказать, что сердце вшили, и оно работает, операция прошла успешно", – говорится в телесюжете.

Парень, который стал донором для операции, разбился на мотоцикле – медикам не удалось спасти его жизнь, а родители погибшего дали разрешение на изъятие органов – сердца, печени и двух почек. В Клинической больнице скорой медицинской помощи впервые за 13 лет провели забор органов.

Реципиентом сердца стал 62-летний киевлянин, почки и печень парня отправили в Институт Шалимова, где выберут их реципиентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце 65-летней пациентки. Они сделали аутотрансплантацию сердца с пластикой левого предсердия, и заменой митрального и аортального клапанов.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
трансплантация органов Сердце
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