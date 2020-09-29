В Минздраве рассказали, в каких странах чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний

Во всем мире из 17 миллионов смертей от неинфекционных заболеваний 82% приходится на страны с низким уровнем дохода.

Почти половина из этих случаев составляют сердечно-сосудистые заболевания, сообщается на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

Сердечно-сосудистые заболевания - основная причина смертности в мире. Фото Рixabay

Речь идет о людях возрастом до 70 лет.

"Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире. Из 17 миллионов смертей от неинфекционных заболеваний в возрасте до 70 лет 82% припадают на страны с низким и средним уровнем дохода, 37% из них составляют сердечно-сосудистые заболевания", – сказано в сообщении.

В ЦОЗ подчеркнули, что многих заболеваний можно избежать, а также напомнили об основных факторах риска их развития:

повышенное артериальное давление;

повышенный уровень холестерина, сахара в крови;

чрезмерный вес;

гиподинамия;

табакокурение;

употребление алкоголя;

стрессы;

возраст (сердечно-сосудистые заболевания чаще всего встречаются у людей старше 50 лет, риск их развития возрастает с возрастом);

пол (у мужчин больше шансов заболеть в раннем возрасте, чем у женщин).

В ЦОЗ добавили, что сердечно-сосудистые заболевания можно предупредить с помощью профилактики – здорового образа жизни и своевременного обращения к врачу.

Facebook ЦОЗ.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, какие симптомы могут предупреждать, что с сердцем не все в порядке.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся