Ученые объяснили, как жесткие вечеринки в молодости повлияют на здоровье в дальнейшей жизни

Ученые заявили о том, что участие в жестких вечеринках в молодости повышает риск возникновения проблем с сердцем в дальнейшей жизни в 9 раз.

Об этом пишет DailyMail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Heart. В нем приняли участие 1,1 млн человек в США, уточняется в сообщении.

Эксперты сравнили потребление алкоголя, наркотиков и сигарет с частотой сердечных приступов и инсультов и обнаружили: чем больше веществ используется для отдыха, тем выше риск преждевременных сердечных заболеваний.

Особенно заметной была связь между возникновением болезней и потреблением указанных веществ у женщин.

В целом ранние болезни сердца диагностировали у 143 319 человек среди всех участников исследования: когда инфаркт, стенокардия или инсульт случаются до 55 лет у мужчин или 65 лет у женщин.

Для тех, кто регулярно употреблял четыре и более веществ, риск возникновения указанных проблем был в девять раз выше.

Выяснилось, что у потребителей кокаина, каннабиса и других наркотиков вероятность преждевременных сердечных заболеваний почти в два с половиной раза, амфетамина – почти в три раза выше, чем у тех, кто не потребляет подобных веществ.

По данным исследования, курильщики почти в два раза чаще страдали от преждевременных сердечных заболеваний. Среди пьющих этот показатель составлял 50%.

"Мы молоды только однажды, и мы должны делать все, что в наших силах, чтобы поддерживать это состояние как можно дольше", – сказал ведущий автор исследования доктор Энтони Уэйн Орр из Университета штата Луизиана в США.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что американские ученые пришли к выводу, что при похудении лицо человека не только обвисает, но и теряет подкожный жир, в результате чего начинает выглядеть более старым.

Они предположили, что жир, как каркас, поддерживает лицо, а когда от него избавляются, кожа начинает обвисать.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал