Ученые выяснили, чем опасно разное артериальное давление на правой и левой руке

Разница в значениях артериального давления при измерении на разных руках связана с повышенным риском сердечного приступа, инсульта и смерти.

Это подтверждают результаты крупного международного исследования INTERPRESS-IPD, в котором анализировались данные взрослых из Европы, Азии, Африки и США, передает MedicalХpress.

Ученые установили, что чем больше показатели давления в левой и правой руке отличаются, тем выше дополнительный риск для здоровья пациента.

Также была определена нормальная пороговая разница в давлении между двумя руками, она составляет 10 мм рт. ст. (в текущих рекомендациях указана разница ≥15 мм рт. ст.).

Значительная разница между измерениями систолического артериального давления в двух руках может указывать на сужение или жесткость артерий, что может повлиять на кровоток. Эти артериальные изменения считаются дополнительным маркером риска последующего сердечного приступа, инсульта или ранней смерти

Использование новых данных поможет выявить больше пациентов из группы риска и своевременно начать их лечение.

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