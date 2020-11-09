Ученые установили, как лекарства для "сердечников" влияют на риски при COVID-19

Лечение хронических болезней, таких как гипертония или диабет, не стоит прерывать пациентам, которых госпитализировали с COVID-19.

Опасения, что такая терапия может ухудшить прогноз при коронавирусной инфекции, беспочвенны. К такому выводу пришли испанские кардиологи.

Многим пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями назначают пожизненный прием статинов. Также это касается препаратов, которые угнетают работу фермента АСЕ. Как известно, вирус SARS-CoV-2 использует "родственный" ему АСЕ2 для проникновения в клетки организма. Некоторые ученые выразили опасения, что лекарства-ингибиторы АСЕ могут повышать количество АСЕ2 на мембране клеток и восприимчивость организма к коронавирусу.

Другие исследователи допускают, что противовоспалительные свойства этих препаратов сводят к минимуму негативные последствия и могут быть даже полезными при инфекции.

Медики из Испании провели ретроспективный анализ данных 2157 пациентов с ковидом, которые были госпитализированы с марта по май 2020 года. Они установили, что риск смерти от COVID-19 у принимавших статины был ниже почти на 25%. Таким образом, лечение статинами не только не ухудшает течение COVID-19, но и значительно снижает смертность, заявили исследователи.

Ранее MedOboz писал, что в Великобритании проведут испытания для оценки потенциальных методов лечения коронавирусной инфекции, среди которых и использование аспирина. Препарат помогает снизить риск образования тромбов, что особенно актуально при COVID-19.