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/ Кардиология

Ученые установили, как лекарства для "сердечников" влияют на риски при COVID-19

  • Опасения по поводу пандемии или госпитализация с коронавирусом – не повод останавливать прием сердечных препаратов

  • Статины, снижающие уровень холестерина в крови, повышают выживаемость пациентов и не оказывают негативного влияния на течение инфекции

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Лечение хронических болезней, таких как гипертония или диабет, не стоит прерывать пациентам, которых госпитализировали с COVID-19.

Опасения, что такая терапия может ухудшить прогноз при коронавирусной инфекции, беспочвенны. К такому выводу пришли испанские кардиологи.

Многим пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями назначают пожизненный прием статинов. Также это касается препаратов, которые угнетают работу фермента АСЕ. Как известно, вирус SARS-CoV-2 использует "родственный" ему АСЕ2 для проникновения в клетки организма. Некоторые ученые выразили опасения, что лекарства-ингибиторы АСЕ могут повышать количество АСЕ2 на мембране клеток и восприимчивость организма к коронавирусу.

Другие исследователи допускают, что противовоспалительные свойства этих препаратов сводят к минимуму негативные последствия и могут быть даже полезными при инфекции.

Медики из Испании провели ретроспективный анализ данных 2157 пациентов с ковидом, которые были госпитализированы с марта по май 2020 года. Они установили, что риск смерти от COVID-19 у принимавших статины был ниже почти на 25%. Таким образом, лечение статинами не только не ухудшает течение COVID-19, но и значительно снижает смертность, заявили исследователи.

Ранее MedOboz писал, что в Великобритании проведут испытания для оценки потенциальных методов лечения коронавирусной инфекции, среди которых и использование аспирина. Препарат помогает снизить риск образования тромбов, что особенно актуально при COVID-19.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Испания
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