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/ Кардиология

Тодуров провел десятую за год операцию по пересадке сердца

1.5т
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Директор Института сердца, кардиохирург Борис Тодуров провел десятую за год операцию по пересадке сердца в Украине.

Ее делали во Львове. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Врач опубликовал видео, на котором рассказал подробности (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Борис Тодуров.
Борис Тодуров. Источник: кадр видео

"Мы только что закончили пересадку сердца. Сердце пошло, ребята закрываются. В этом году мы сделали уже 10 трансплантаций", – отметил он.

Тодуров добавил, что в Украине произошло возрождение трансплантологии после многолетнего перерыва.

Во время трансплантации сердца во Львове одновременно проводилось еще три операции по пересадке почек и печенки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Тодуров провел также во Львове пересадку сердца.

Поскольку операция была срочной, врача из Мариуполя доставили менее чем за 4 часа на военном вертолете, а затем – на частном самолете.

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Автор
Юрий Сергиенко Юрий Сергиенко
Персона
Борис Тодуров
Место
Украина Львов
Теги
Сердце пересадка органов
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