Директор Института сердца, кардиохирург Борис Тодуров провел десятую за год операцию по пересадке сердца в Украине.
Ее делали во Львове. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Врач опубликовал видео, на котором рассказал подробности (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
"Мы только что закончили пересадку сердца. Сердце пошло, ребята закрываются. В этом году мы сделали уже 10 трансплантаций", – отметил он.
Тодуров добавил, что в Украине произошло возрождение трансплантологии после многолетнего перерыва.
Во время трансплантации сердца во Львове одновременно проводилось еще три операции по пересадке почек и печенки.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Тодуров провел также во Львове пересадку сердца.
Поскольку операция была срочной, врача из Мариуполя доставили менее чем за 4 часа на военном вертолете, а затем – на частном самолете.
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