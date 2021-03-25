Спасение вашего сердца: к чему пришла современная кардиохирургия

Какие сегодня есть новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний? Как украинская кардиология постепенно выходит на мировой уровень? И, наконец, что о современных подходах в кардиохирургии стоит знать каждому из нас? Говорим об этом с Глебом Емцем, кардиохирургом, специалистом по миниинвазивной хирургии и транскатетерным технологиям в Клинике для взрослых Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Глеб - сын хирурга детской кардиологии с мировым именем Ильи Емца. Закончил Национальный медицинский университет им. Богомольца, успешно оперирует взрослых пациентов с сердечными патологиями и развивает направление миниинвазивных технологий в Украине.

Какие болезни сердца наиболее распространены в Украине?

В Украине, как и в большинстве стран мира, сердечно-сосудистые заболевания - основная причина смерти населения. Исключением являются только страны Африки, где на первом месте - инфекционные заболевания, а также Франция и Германия, где львиная доля припадает на цирроз печени. Онкология везде на втором месте.

Процент умерших от сердечно-сосудистых заболеваний в Украине также аналогичен развитым странам - порядка 60%. Хотя по прошлому году этот показатель может быть не совсем достоверным, поскольку пациентам, умершим от инфаркта или от другой сердечной патологии, спровоцированной ковидом, ставили причину смерти "коронавирусная инфекция", а не "сердечная недостаточность".

Если говорить о самых распространенных заболеваниях среди сердечно-сосудистых, то это ишемическая болезнь сердца, аортальный стеноз и клапанная патология сердца. Эти приобретенные пороки проявляются у мужчин, в среднем, после 40 лет, у женщин с 45-50 лет. Также достаточно часто в наш Центр попадают люди с врожденными пороками сердца, которые не были диагностированы в детстве и проявляются в более зрелом возрасте.

Как повлияла ситуация с коронавирусом на вашу работу? Возросло ли количество пациентов и почему?

Общее количество пациентов не изменилось, но изменилась структура патологий, с которой обращаются в нашу Клинику для взрослых. Увеличилось количество осложнений и тяжелых сердечных патологий на фоне коронавирусной инфекции. Естественно, мы беремся спасать таких пациентов. В большинстве случаев сперва стабилизируем общее состояние, наблюдаем, чтобы не упустить нужный момент для хирургического вмешательства. А в случае острой необходимости - оперируем.

Чтобы спасать и ковид-инфицированных, и не заразить остальных пациентов, проходящих лечение в нашем Центре, мы по-новому построили процессы и работу персонала в приемном и амбулаторных отделениях, организовали изоляторы.

Новый подход позволяет нам качественно выполнять свою работу, не подвергая риску наших пациентов, и в то же время спасать людей с осложнениями на сердце от ковид.

Что важно знать людям о работе сердечно-сосудистой системы: что влияет на ее работу, как часто следует обследоваться и как именно, на какие симптомы важно реагировать?

Когда рождается ребенок, необходимо исключить порок сердца. Поэтому обязательно нужно сделать УЗИ сердца в первый год жизни ребенка, даже при отсутствии симптоматики. Следующее обследование (если ничего не беспокоит) мужчинам необходимо пройти в 35-40 лет, женщинам - в 45 лет. Начиная с этого возраста, проходить кардиологический осмотр нужно ежегодно. Три базовых обследования - кардиограмма, УЗИ сердца и велоэргометрия (электрокардиограмма с нагрузкой) позволяют исключить ишемическую болезнь сердца и другие патологии, несущие риск для жизни.

Если же появляется одышка, боли за грудиной - это явные признаки сердечно-сосудистой патологии, следует немедленно обратиться к кардиологу. Затягивание с диагностированием и лечением может иметь серьезные последствия для здоровья и жизни.

Каковы причины приобретенных пороков сердца и что современная хирургия тут может предложить сегодня?

В приобретенных пороках наследственность играет не меньшую роль, чем во врожденных пороках (генетические патологии). Например, некоторые имеют наследственную предрасположенность к ишемической болезни сердца: и если у родителей появились патологии в 30-40 лет, то и их дети с большой вероятностью будут иметь проблемы с сердцем.

Вторая группа риска - люди с сахарным диабетом. Это тяжелое заболевание, которое приводит и к атеросклерозу коронарных сосудов, периферических артерий, сонных артерий. Уровень глюкозы в крови напрямую влияет на состояние эндотелия сосудистой стенки. В своей практике я много раз видел, что у пациентов с сахарным диабетом и уровнем глюкозы в крови от 14 до 20 очень плохое состояние коронарных сосудов и других структур сердца.

Если же исключить две вышеперечисленные группы, то основные причины приобретенных пороков - это адинамия и неправильная диета. Если человек не занимается спортом и не следит за своим питанием - это рано или поздно окажет негативное влияние на его сердце и сосуды. Опосредованно влечет нарушение работы сердечно-сосудистой системы и курение, так как сердечные проблемы могут возникнуть на фоне обструктивного хронического заболевания легких.

Что касается современных решений в кардиохирургии, то сейчас активно развиваются миниинвазивные технологии. Именно их внедрением я и занимаюсь в Клинике для взрослых нашего Центра.

Расскажите о миниинвазивной хирургии. Как это направление развивается в Центре и какие мировые практики внедряются?

Направление миниинвазивных вмешательств сейчас является одним из самых актуальных во взрослой кардиохирургии во всем мире. Этот подход позволяет сохранить целостность грудной клетки, проводя вмешательство через через межреберное пространство. И хотя операция проводится с остановкой сердца и использованием аппарата искусственного кровообращения, у этих вмешательств практически нет противопоказаний.

Самое главное преимущество миниинвазивных вмешательств - более легкая и быстрая послеоперационная реабилитация. Как известно, после операций на открытом сердце пациент обязан 3-4 месяца носить специальный корсет, не поднимать больше 3 кг, не лежать на боку и т.д. А если это миниинвазивное вмешательство, через 3 недели после выписки пациент полностью возвращается к привычной жизни. А через месяц после такой операции уже может поднимать штангу!

Кроме того, важен эстетический момент: очень много женщин переживают из-за шрамов, которые остаются после операции на открытом сердце. Так вот, после миниинвазивной операции шрамов не видно. Да и в целом, для пациента такая хирургия является более щадящей и менее стрессовой.

Направление миниинвазивных вмешательств в нашем Центре мы начали развивать еще в 2017 году. Врачи Клиники для взрослых учились в Мюнхене, в немецком кардиологическом центре, у профессора Бернарда Фосса - лидера миниинвазивной кардиохирургии в Европе. Также он приезжал к нам в Центр, и первые миниинвазивные операции мы делали с ним совместно. Сейчас мы самостоятельно выполняем все виды миниинвазивных вмешательств, но с доктором Фоссом продолжаем общаться и обмениваться опытом.

Кроме миниинвазивной хирургии, вы также занимаетесь транскатетернми вмешательствами. Расскажите об этой методике

Транскатетерная имплантация аортального клапана (англ.TAVI) - это одна из наиболее инновационных операций на сердце. Через небольшой разрез на ноге "новый" аортальный клапан имплантируется на место собственного клапана, который по тем или иным причинам требует замены. Преимуществами этой процедуры также являются минимальный срок реабилитации и низкий уровень травматичности.

Наш Центр первым в Украине запустили программу TAVI еще в 2016 году в рамках большой совместной программы с Мюнхенским центром. Шесть немецких хирургов приезжали к нам в Клинику для взрослых, делали операции, а мы у них учились. Теперь все эти вмешательства мы делаем самостоятельно.

Почему вы выбрали эту профессию и как долго шли к сложным операциям?

Моими любимыми предметами в школе были биология и химия, поэтому я подал документы в медицинский университет.

Начиная с 18 лет, я работал сначала младшим медбратом, потом медбратом в детской и взрослой реанимации Национального института рака. Начиная с четвертого курса, я начал проводить первостепенные хирургические манипуляции в операционной, а на шестом курсе университета уже мог делать полноценные хирургические вмешательства.

После интернатуры я 1,5 года проработал в Швейцарии, в разных клиниках - Triemli Hospital, University Clinic и Klinik Im Park под руководством Пауля Фогта. Это один из лучших кардиохирургов в мире на сегодня. Он активно ездит по миру и оперирует людей в разных странах. В свое время он искал команду, которая помогала бы ему проводить операции детям. И поскольку Центр детской кардиологии и кардиохирургии известен в Европе и мире своими разработками и богатым опытом по врожденным порокам сердца, мы были приглашены к нему в команду и совместно оперировали детей в Мьянме, Камбодже и других странах Юго-Восточной Азии. Также какое-то время я нарабатывал опыт в кардиологических центрах Франции и Германии.

Все знания и опыт, полученные за рубежом, я теперь вкладываю в развитие украинской кардиохирургии. Моя мечта - вывести взрослую кардиохирургию на такой же высокий уровень, на каком сейчас в мире находится украинская детская хирургия.

Вы не хотели остаться в Европе работать?

Нет. Отношение к мигрантам в этой профессии за рубежом очень настороженное. Например, в Швейцарии кардиохирургами в основном работают итальянцы, немцы или французы. "Второй приоритет" - поляки и индусы. И только потом уже выходцы из постсоветских стран. К сожалению, для них мы - представители стран третьего мира. И если на любую должность претендует представитель из Европы, даже менее квалифицированный, с меньшим опытом и заслугами, возьмут все равно его, а не более опытного украинца. В Швейцарии я бы только к сорока годам мог стать оперирующим хирургом.

Мне же хочется делать что-то важное и значимое для своей страны уже сейчас. Кроме того, фамилия обязывает - мне всегда говорят о моем гениальном отце, и это меня подталкивает к собственным свершениям.

Как вы готовитесь к операциям?

К любой операции обязательно готовлюсь - и изучая весь анамнез пациента, и настраиваясь морально. Если есть какие-то спорные моменты - всегда поднимаю мировую литературу, смотрю публикации, кейсы, видеоматериалы. В очень сложных случаях, могу просить Бога о помощи. И это скорее не религиозный подход, а вера, что над нами есть Сила, которая сопутствует и помогает.

И главное - у хорошего хирурга всегда есть план А, В и С. Это означает, что ты готов почти к любому развитию событий. Такая стратегия и аналитическая подготовка - основа безопасности для человека на операционном столе и гарантия моего высокого результата.

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