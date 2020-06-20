Появилось приложение, определяющее проблемы с сердцем по голосу

В Израиле разработали приложение для смартфона, которое по голосу может определить сердечную недостаточность и застой в легких.

Разработку представил израильский стартап Cordio Medical, передает news-medical.net. Как пояснили ученые, при этих симптомах у людей появляется одышка.

Сердечная недостаточность является одной из основных причин заболеваемости и смертности, от которой страдают более 26 миллионов человек во всем мире, отметили эксперты.

Чтобы проанализировать работу сердца через приложение, нужно записывать свой голос в течение 30 секунд каждый день. Система воспринимает любой из языков, поскольку улавливает не слова, а одышку, которая может быть вызвана скоплением воды в легких.

"Люди с ранними признаками застоя в легких могут получить корректировку своего лечения, тем самым предотвращая необходимость госпитализации. По мере получения большего количества образцов речи модель становится все более чувствительной к изменениям", – рассказал автор исследования, директор Института сердца в израильском Медицинском центре Хадасса профессор Оффер Амир.

Медики описывают свою технологию как "первое, простое в использовании, неинвазивное, персонализированное устройство мониторинга сердечной недостаточности".

Приложение было протестировано на 40 пациентах с острой сердечной недостаточностью и застоем в легких. Их попросили проговорить определенный текст в микрофон перед поступлением в больницу и после.

Даже на аудиозаписях, которые длились 2−5 секунд, система успешно распознавала разные состояние сердца.

По словам создателей приложения, его можно будет использовать для отслеживания состояния сердца в домашних условиях.

"В настоящее время специалисты здравоохранения по пандемии COVID-19 переводят множество амбулаторных визитов пациентов с сердечной недостаточностью на платформы телемедицины, подчеркивая важность дистанционного мониторинга для снижения риска воздействия коронавируса", – добавил Оффер Амир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в зоне риска заражения COVID-19.

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