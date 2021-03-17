Органы умершего человека спасли четыре жизни в Запорожье: Тодуров показал впечатляющие кадры, 18+

В Запорожской областной больнице в ночь с 15 на 16 марта провели четыре операции по трансплантации органов пациентам от умершего от инсульта человека.

Так, 38-летнему мужчине пересадили сердце, а еще трем – печень и почки. Соответствующие кадры опубликовал на своей странице в Facebook директор Института сердца Министерства здравоохранения Борис Тодуров, который вместе с другими специалистами проводил операции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Трансплантация органов.

Всего же в мультиоперационной программе были задействованы более 50 медиков.

Умерший пациент.

Пациента, которому пересадили сердце, 16 марта на санитарной авиации доставили в Институт сердца для восстановления.

Пациент после пересадки органа.

Тодуров поблагодарил медиков, а также полицию и пилотов за организацию трансплантации органов.

Напомним, что 17 марта стало известно о создании Единого аэромедицинского пространства, которое предусматривает возрождение санитарной авиации в Украине.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за 2020 год Тодуров вместе с другими специалистами провел десятую операцию по пересадке сердца.

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