Названа болезнь, которая вдвое повышает риск смерти от коронавируса

Синдром сердечной недостаточности вдвое повышает риск смерти от коронавирусной инфекции.

Об этом заявили британские ученые, проведя масштабное исследования. Его опубликовали на сайте ESC Heart Failure.

Ведущий автор работы, кардиолог Амардип Дастидар подчеркнул, что люди с таким заболеванием должны находиться в высокой группе риска в любом возрасте. Им также следует особо тщательно соблюдать карантинные ограничения.

В исследовании говорится, что из 283 пациентов, поступивших в больницу в Северном Бристоле (Британия) в течение 30 дней, у двух третей была хроническая форма сердечной недостаточности. У этих пациентов также наблюдалась высокая смертность.

"Это напрямую может указывать на взаимодействие или предрасположенность к худшим исходам для пациентов с острой сердечной недостаточностью с наложенной коронавирусной инфекцией", – считает врач.

Отметим, что сердечная недостаточность представляет собой синдром, возникающий из-за ухудшения насосной функции сердца, что приводит к его неспособности обеспечить нормальное кровоснабжение всего организма. Происходит нарушение циркуляции питательных веществ и кислорода, возникает застой крови.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ВОЗ назвала 10 самых смертоносных неинфекционных болезней за 20 лет. Они составляют 7 из 10 основных причин летальных исходов.