Назван возможный признак проблем с сердцем

Отекшие лодыжки могут быть одним из первых признаков наличия у человека таких проблем со здоровьем, как гипертония (высокое кровяное давление) и сердечная недостаточность.

К такому выводу пришли эксперты Blood Pressure UK, пишет Daily Express. Они объяснили, что именно повышенное давление заставляет сердце работать сильнее. И с возрастом эта перенагрузка может привести к тому, что сердечная мышца уплотнится и станет менее эффективной при циркуляции крови.

Это, в свою очередь, позволит жидкости скапливаться в лодыжках, что приводит к их опуханию. Эксперты отметили, что часто люди жалуются на дискомфорт из-за этого явления, но никак не борются с ним.

Однако если такую проблему долго игнорировать, она может повлечь за собой новые: целлюлит, варикозное расширение вен и венозные язвы.

Вместе с тем, отечность лодыжек также может свидетельствовать о проблемах с печенью, легкими или почками, функционирование которых также сильно зависит от кровяного давления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее ученые установили, что разница в артериальном давлении, измеренном в правой и левой руке, может указывать на высокий риск инсульта, сердечного приступа и свидетельствовать о скорой смерти.

А исследователи из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании (США) установили, что у пациентов с COVID-19, которые также имеют в истории болезни гипертонию и диабет, есть повышенный риск такого опасного осложнения, как кровоизлияние в мозг.

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