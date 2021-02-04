Киевлянин с пересаженным сердцем отпраздновал "второй день рождения". Фото

Киевлянин Святослав, который ровно год назад получил новое сердце в Ковеле, сейчас прекрасно себя чувствует и празднует "второй день рождения".

Как написал в Facebook гендиректор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук, трансплантацию провел известный кардиохирург Борис Тодуров вместе с командой Института сердца Минздрава Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. 18+).

Пациент был в тяжелом состоянии

"Пациент был уже в тяжелом состоянии. После двух инфарктов його сердце почти не выполняло свою функцию. У Святослава не было бы шансов, если бы не решение семьи 42-летнего мужчины, который умер из-за инсульта, подарить ему орган", – рассказал Самчук.

По его словам, сейчас у Станислава фракция выброса – 66%, что является хорошим показателем.

"Когда дома не работает лифт, он без проблем поднимается по лестнице на 9-й этаж, устроился на работу, а недавно еще и третий раз стал дедушкой", – отметил руководитель больницы.

Трансплантацию провел кардиохирург Борис Тодуров Facebook Олега Самчука

После двух инфарктов сердце пациента почти не выполняло свою функцию Facebook Олега Самчука

Сейчас Станислав чувствует себя прекрасно Facebook Олега Самчука

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове впервые в Украине провели одновременную пересадку сердца, почек и печени от посмертного донора. Тодуров также входил в команду трансплантологов, которые прибыли из Киева для помощи коллегам.