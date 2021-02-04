Киевлянин с пересаженным сердцем отпраздновал "второй день рождения". Фото

Киевлянин Святослав, который ровно год назад получил новое сердце в Ковеле, сейчас прекрасно себя чувствует и празднует "второй день рождения".

Как написал в Facebook гендиректор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук, трансплантацию провел известный кардиохирург Борис Тодуров вместе с командой Института сердца Минздрава Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. 18+).

Пациент был в тяжелом состоянии

"Пациент был уже в тяжелом состоянии. После двух инфарктов його сердце почти не выполняло свою функцию. У Святослава не было бы шансов, если бы не решение семьи 42-летнего мужчины, который умер из-за инсульта, подарить ему орган", – рассказал Самчук.

По его словам, сейчас у Станислава фракция выброса – 66%, что является хорошим показателем.

"Когда дома не работает лифт, он без проблем поднимается по лестнице на 9-й этаж, устроился на работу, а недавно еще и третий раз стал дедушкой", – отметил руководитель больницы.

Трансплантацию провел кардиохирург Борис Тодуров. Источник: Facebook Олега Самчука

После двух инфарктов сердце пациента почти не выполняло свою функцию. Источник: Facebook Олега Самчука

Сейчас Станислав чувствует себя прекрасно. Источник: Facebook Олега Самчука

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове впервые в Украине провели одновременную пересадку сердца, почек и печени от посмертного донора. Тодуров также входил в команду трансплантологов, которые прибыли из Киева для помощи коллегам.

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