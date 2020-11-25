Кардиолог рассказала, что COVID-19 делает с нашими сердцами

Коронавирус поражает не только органы дыхания, но и сердечно-сосудистую систему, что может проявляться в изменении сердечного ритма или нарушении способности сердца перекачивать кровь по всему телу.

О влиянии COVID-19 на наши сердце и сосуды рассказала кардиолог и доктор медицины Ниша Парих.

В начале пандемии медики и ученые думали о COVID-19 как о заболевании легких. Каковы были первые признаки того, что эта точка зрения не совсем точна?

Одним из первых указаний на то, что этот вирус влияет на сердечно-сосудистую систему, было раннее сообщение о том, что SARS-CoV-2 проникает в клетку с помощью рецептора ACE2. Этот рецептор участвует в регуляции кровяного давления и водно-солевого баланса. Данный факт подтолкнул врачей обратить внимание на людей с гипертонией, диабетом, ожирением, которые склонны к более тяжелым формам COVID-19.

Как COVID-19 влияет на сердце в краткосрочной перспективе?

COVID-19 может повлиять на сердце в начальный период заражения, особенно в первые несколько недель, разными способами. Эти эффекты могут включать проблемы с эффективной перекачкой крови, воспаление сердечной мышцы или перикарда.

Вирус может оказывать и опосредованное действие. В условиях пандемии люди не получают надлежащего лечения сердечных заболеваний, они откладывают обращение за медицинской помощью, что может привести к серьезным осложнениям

У госпитализированных больных наблюдается более высокая частота заболевания, называемого кардиомиопатией такоцубо. Эта сердечная дисфункция возникает при сильном стрессе, который может быть вызван социальной изоляцией, заболеванием или потерей близких.

Какие симптомы наблюдаются у людей, перенесших COVID-19 в прошлом?

Все больше пациентов жалуются на сердечно-сосудистую симптоматику, начиная от боли в груди и учащенного сердцебиения до предобморочного состояния или обморока. Пациенты с длительным COVID-19 могут ощущать головокружение, головные боли, онемение.

Признаки проблем с сердцем обнаруживаются у людей любого возраста?

При ковиде проблемы с сердцем возникали как у молодых, так и у людей среднего и пожилого возраста. В двух основных исследованиях функции сердца среди пациентов, перенесших COVID-19, включая бессимптомные инфекции, средний возраст участников в одном составил 49 лет, в другом – 19,5 лет.

Какие методы используются для выявления проблем с сердцем?

Это ультразвуковое исследование сердца, известное как эхокардиограмма, а также своего рода мониторинг сердечного ритма, который позволяет выявить проблемы с ритмом, особенно если пациент испытывает учащенное сердцебиение или головокружение. С помощью УЗИ оценивается насосная функция сердца. Воспаление сердечной мышцы тоже частая проблема у людей с COVID-19.

Какие нарушения выявляют эти исследования?

Результаты большинства эхокардиограмм были нормальными, но некоторые показали, что сердце испытывает проблемы с перекачкой крови к остальным частям тела. Еще одна важная вещь, которая обнаруживается у больных, перенесших COVID-19 – это воспаление или рубцевание сердечной мышцы.

Как COVID-19 влияет на сосудистую систему?

Вирус напрямую поражает слизистую оболочку кровеносных сосудов, известную как эндотелий. Это может повышать риск образования тромбов, например, в легких и нижних конечностях. Пока неясно, сам вирус вызывает этот процесс или в нем участвуют другие механизмы.

Для того, чтобы в полной мере оценить влияние коронавируса на сердце и сосуды, нужно проводить исследования для систематического наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19. Увы, велика вероятность того, что потенциальных объектов изучения будет много.

MedOboz ранее писал, что женские половые гормоны способны влиять на тяжесть симптомов у больных коронавирусной инфекцией. Они могут стимулировать выработку антител и препятствовать вирусу проникать в клетки.