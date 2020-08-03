Главврач киевской больницы рассказала о тяжелых последствиях COVID-19 после выписки. Видео

Главврач Александровской клинической больницы Киева рассказала о последствиях COVID-19 даже после выписки.

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На своей странице в Facebook, Людмила Антоненко описала один из сложных случаев, который произошел с 68-летним пациентом. Также она обнародовала соответствующие видео (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца новости).

В Александровской больнице рассказали о тяжелом пациенте с коронавирусом

По ее словам, изначально у пациента изначально была тяжелая пневмония, которая усугублялась возрастом, лишним весом и сердечно-сосудистой недостаточностью.

(Видео – Facebook Людмилы Антоненко)

"Выздоровел, выписали из больницы, вернулся к нормальной жизни. Но как гром среди ясного неба – инфаркт, еще и такой, о котором говорят: несовместимый с жизнью. Закрытый ствол левой коронарной артерии, 2/3 сердца осталось без кровоснабжения. Тромбоз, который кардиологи теперь часто наблюдают после перенесенного COVID-19. Как правило, такие больные даже до больницы не доезжают, но на этот раз скорая довезла. Единственный шанс спасти – немедленно провести коронарографию и стентирование", – отметила Антоненко.

Врачам удалось возобновить кровоснабжение сердечной мышцы, но зона поражения сердца привела к нарушению сократительной способности миокарда, падении гемодинамики и нарастанию признаков сердечной недостаточности. Это все привело к кардиогенному шоку, летальность от которого составляет 70-80%.

(Видео – Facebook Людмилы Антоненко)

"С целью обеспечения механической поддержки сердечной деятельности, больному была установлен интрааортальний баллон и начата баллонную аортальную контрапульсация. Состояние больного улучшилось на глазах, удалось стабилизировать гемодинамику. Затем, долгие две недели борьбы за жизнь в отделении кардиохирургической реанимации под постоянным мониторингом жизненных функций и лабораторных показателей", – подчеркнула Антоненко.

Сейчас у пациента отсутствуют признаки сердечной недостаточности, он возвращается к нормальной жизни.

(Видео – Facebook Людмилы Антоненко)

"Проводил коронарографию, выполнял постановку стента и интрааортального баллона заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Говоров Артем Александрович. Лечили и боролись за жизнь пациента лечащий врач реанимации отделения кардиохирургии - врач-анестезиолог и реаниматолог Крупник Игорь Степанович и весь медицинский персонал во главе с заведующим отделением кардиохирургии Клюзко Виктором Николаевичем", – подытожила главврач.

(Видео – Facebook Людмилы Антоненко)

Facebook Людмилы Антоненко

Facebook Людмилы Антоненко

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты из Германии пришли к выводу, что коронавирус способен сильно поражать сердце, что может привести к летальному исходу.

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