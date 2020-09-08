6 неочевидных предвестников сердечного приступа

Заболевания сердечно-сосудистой системы стали настоящим бичом современности. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от них умирают порядка 17,3 миллионов человек, из них более 30% стали жертвами именно инфаркта.

Медики отмечают, что большинство этих печальных эпизодов можно было избежать, своевременно уделив время профилактике и не игнорируя симптомы, предупреждающие о проблемах с сердцем. Ведь инфаркт не происходит внезапно, как в кино, когда человек, сокрушенный неожиданной сильной болью в груди, падает на пол, и, держась за сердце, умирает до приезда врачей. В реальности о нарушениях в сердечно-сосудистой системе предупреждают множественные состояния (сначала – еле заметные, позже – все более ощутимые), обратив внимание на которые и своевременно занявшись здоровьем, можно избежать необратимых последствий.

MedOboz выяснил, какие симптомы могут предупреждать, что с сердцем что-то не в порядке.

Одышка

Появление одышки без предшествующей сильной физической нагрузки практически всегда говорит о заболевания сердечно-сосудистой системы, а не о том, что вы просто устали. Такой симптом развивается, когда сердце не может эффективно сокращаться, перекачивая кровь, от чего вокруг легких скапливается жидкость и повышается давление.

Наряду с этим симптомом также может наблюдаться отек лодыжек, тревожный сон, внезапная необъяснимая усталость и прочие. Но в любом случае, если вы отмечаете у себя появление одышки даже после малейшей нагрузки, например, после поднятия на пару лестничных пролетов, стоит не мешкать с обращением к доктору.

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Несварение или боль в желудке

Часто необъяснимое появление этих симптомов (когда им не предшествовало переедание, употребление тяжелых для пищеварения продуктов и т.д.) говорит о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Однако если явных заболеваний нет, корень зла может таиться в сердечно-сосудистой системе. Так, во-первых, боль в груди может иррадиировать в верхнюю часть живота, от чего и возникает ошибочная идентификации ее локации. Во-вторых, причиной неприятных симптомов может стать недостаточное кровоснабжение или скопление жидкости в абдоминальной области, в результате чего органы пищеварения не всегда способны нормально функционировать, что вызывает нарушения и болезненные ощущения.

Боль в горле и челюсти

Боль в груди - самый основной предвестник сердечного приступа и он всем известен. А вот внезапная необъяснимая боль в челюсти или горле всегда списывается на что угодно, только не на неполадки в сердце. При этом она может быть тупой или резкой, и часто сопровождается спутанностью сознания или головокружением. Четко объяснить механизм возникновения этого симптома медики пока затрудняются, но рекомендуют без промедлений пройти кардиологическое обследование, если вы хоть единожды ощутили его на себе.

Необъяснимая усталость

Сильная необъяснимая усталость, когда вас буквально "валит с ног" после выполнения привычной для вас нагрузки (которая ранее не вызывала никакого дискомфорта), также веская причина наведаться к кардиологу. Ведь это вероятнее всего происходит из-за того, что больному сердцу становится все сложнее справляться с перекачиванием привычного количества крови, и лишние энергетические затраты и приводят к появлению сильной усталости и сонливости.

Тревожность и бессонница

Сами по себе эти симптомы не связаны с сердечными приступами. Если им не сопутствуют другие признаки сердечно-сосудистых заболеваний, вероятно причина их лежит в неврологическом или психологическом аспекте. Однако если наряду с ними вы ощущаете даже легкие отечность, аритмию, боли в шее, груди, руке или т.д., стоит пройти внеплановое обследование. Ведь это может быть следствием снижения содержания кислорода в крови, что связано с болезнями сердца.

Головокружение

Уже само по себе головокружение неприятно и опасно, поскольку может спровоцировать потерю равновесия и внезапный обморок, что чревато получением тяжелой травмы. Но и это не все. Часто причиной головокружения становится нарушение кровообращения, вызванное сердечной недостаточностью, а потому этот симптом, тем более его частые эпизоды, требует безотлагательного обращения за медицинской помощью.

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