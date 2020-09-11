5 советов для поддержания артериального давления

В последние годы заболевания сердечно-сосудистой системы становятся все более распространенными. Лидирующие позиции среди всех болезней занимают, в частности, гипертония и гипотония – то есть, повышение либо понижение артериальное давление, на фоне которых пациента часто беспокоят головные боли, слабость, аритмия и прочие неприятные симптомы.

Для нормализации давления врачи назначают прием специальных препаратов и советуют придерживается определенных рекомендаций по образу жизни и питанию, что также немаловажно для поддержания хорошего самочувствия. MedOboz собрал для вас 5 дельных советов, которые помогут держать давление по контролем и чувствовать себя превосходно.

Контролируйте количество соли в рационе

Потребление соли - важнейший фактор, влияющий на кровяное давление. Уровень натрия в организме влияет на способность почек выводить лишнюю жидкость: при его избытке почкам сложно полноценно выполнять свою функцию, что в результате приводит к задержке жидкости, увеличению нагрузки на кровеносные сосуды, что и приводит к повышению давления.

Кстати, именно по причине такого влияния на организм при внезапном понижении давления у пациентов появляется желание съесть чего-нибудь очень соленого.

Откорректируйте свой ежедневный рацион

Помимо соли в вашем рационе, на артериальное давление влияет и то, что вы едите в целом. Для пациентов, страдающих перепадами кровяного давления (как гипертоникам, так и гипотоникам), очень важна сбалансированная диета с необходимым количеством макроэлементов в составе.

Так, эксперты рекомендуют ежедневно употреблять сложные углеводы, нежирный белок (курицу, телятину, индейку и т.д.) и много фруктов и овощей. Кроме того, следует минимизировать в меню уровень насыщенных жиров и продуктов, богатых холестерином.

Ограничьтесь в алкоголе

Спиртное оказывает обезвоживающее действие на организм, из-за чего снижается уровень его гидратации (до определенной степени). Поэтому при потреблении алкоголя в небольших количествах, давление снижается, при его избытке – повышается, а при частом употреблении может вовсе привести к его неконтролируемым перепадам. Более того, спиртное нейтрализует действие кардиопрепаратов, чем сводит на нет эффективность терапии.

Спорт поможет держать давление под контролем. Чемпионат

Регулярно тренируйтесь

В идеале физические нагрузки должны быть частью повседневного распорядка каждого человека (например, утренняя йога, пробуждающая гимнастика и пр.). Но особенно важны умеренные ежедневные тренировки людям с высоким или низким артериальным давлением.

Так, упражнения улучшают кровообращение, снимают стресс, а также помогают контролировать вес, что в сочетании способствует нормализации давления. Посоветуйтесь со своим врачом по поводу оптимальных для вас видов спорта. Наверняка из допустимых вы найдете тот, что придется вам по душе.

Не бойтесь солнца

Исследования доказали, что люди, которые не получают достаточно количества солнечного света или страдают дефицитом витамина D, больше других подвержены развитию гипертонии.

Так что не стоит бояться ярких лучей. Но и крайности тут ни к чему - речь сейчас отнюдь не о самоотверженном просиживании под палящим дневным солнцем, а в необходимости дозированного приятия солнечных ванн в безопасные часы – утром или вечером.

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