22-летний украинец с пересаженным сердцем восстановился в рекордный срок. Фото и видео
22-летний украинец Василий, которому пересадили донорское сердце, восстановился после трансплантации в рекордный для страны срок.
Парня выписали из больницы уже на 14 день после операции. Об этом на своей странице в Facebook сообщила основательница общественной организации "Всеукраинская платформа донорства "іDonor" Ирина Заславец (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мама Галина называет его "неугомонным". Утром с ней говорила. Говорит, что сын ни секунды не может усидеть на месте, ей едва удается запретить хлопотать по хозяйству", – написала Заславец.
По ее словам, Василий настолько бодрый, что односельчане "не верят, что он пережил такое сложное хирургическое вмешательство".
Женщина призналась, что очень счастлива за украинца, который получил донорское сердце, и его маму Галину.
"Надеюсь, что с таким быстрым восстановлением после операции у этой семьи начнется новая счастливая жизнь", – написала она.
Заславец напомнила, что пока Василию трансплантировали сердце, его мать была в соседней больнице с дочкой.
"Ей нужна была донорская печень, но семья об этом узнала поздно. К сожалению, несмотря на то, что был даже орган, помочь сестре уже было невозможно. За неделю она ушла", – рассказала историю семьи Заславец.
Донором для 22-летнего парня стала 45-летняя женщина, которая решила отдать органы для трансплантации.
Заславец обратилась к мужу погибшей женщины, поблагодарив его за тяжелый, но правильный выбор.
"Благодаря этому решению шанс на жизнь получили четыре человека. Трое из них имеют детей. Все они благодарны Вам и будут всю жизнь вспоминать Вашу жену и поступок, который Вы сделали", – написала она.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров узаконил трансплантацию в Украине, поддержав постановление Министерства здравоохранения "О применении трансплантации анатомических материалов человеку".
В 2021 году в стране планируют вдвое увеличить количество трансплантаций органов и тканей. Речь идет о не менее чем 250 операциях.