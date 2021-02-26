22-летний украинец с пересаженным сердцем восстановился в рекордный срок. Фото и видео

22-летний украинец Василий, которому пересадили донорское сердце, восстановился после трансплантации в рекордный для страны срок.

Парня выписали из больницы уже на 14 день после операции. Об этом на своей странице в Facebook сообщила основательница общественной организации "Всеукраинская платформа донорства "іDonor" Ирина Заславец (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мама Галина называет его "неугомонным". Утром с ней говорила. Говорит, что сын ни секунды не может усидеть на месте, ей едва удается запретить хлопотать по хозяйству", – написала Заславец.

По ее словам, Василий настолько бодрый, что односельчане "не верят, что он пережил такое сложное хирургическое вмешательство".

Операция по пересадке сердца

Женщина призналась, что очень счастлива за украинца, который получил донорское сердце, и его маму Галину.

"Надеюсь, что с таким быстрым восстановлением после операции у этой семьи начнется новая счастливая жизнь", – написала она.

Заславец напомнила, что пока Василию трансплантировали сердце, его мать была в соседней больнице с дочкой.

"Ей нужна была донорская печень, но семья об этом узнала поздно. К сожалению, несмотря на то, что был даже орган, помочь сестре уже было невозможно. За неделю она ушла", – рассказала историю семьи Заславец.

Донором для 22-летнего парня стала 45-летняя женщина, которая решила отдать органы для трансплантации.

Заславец обратилась к мужу погибшей женщины, поблагодарив его за тяжелый, но правильный выбор.

"Благодаря этому решению шанс на жизнь получили четыре человека. Трое из них имеют детей. Все они благодарны Вам и будут всю жизнь вспоминать Вашу жену и поступок, который Вы сделали", – написала она.

Волонтер вместе с 22-летний Василием. Источник: Facebook / Ирина Заславец

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров узаконил трансплантацию в Украине, поддержав постановление Министерства здравоохранения "О применении трансплантации анатомических материалов человеку".

В 2021 году в стране планируют вдвое увеличить количество трансплантаций органов и тканей. Речь идет о не менее чем 250 операциях.

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