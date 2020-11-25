Для производства альбумина и иммуноглобулинов нужна плазма. Без донации, без подарка частицы себя мы не можем производить жизненно необходимые лекарства. К сожалению, в 2020 году в мире будет заготовлено плазмы на 20% меньше, чем в 2019 году, преимущественно из-за сокращения количества донаций в США (75% всего объема, который собирается в мире). Основная причина - ограничения связаны с COVID-19, а также закрытие границы с Мексикой (около 400 плазма-центров находится у границы США и Мексики). При таких обстоятельствах может возникнуть дефицит иммуноглобулинов в мире, который усилится использованием этого препарата в лечении осложнений от COVID-19.

Борьба с первичными иммунодефицитами, вторичными иммунодефицитами, неврологическими заболеваниями и с осложнениями от COVID-19 начинается в плазмацентрах.

Я хочу выразить поблагодарность сегодня каждого нашему донору, коллективам Биофарма и Триба, моему партнеру Василию Хмельницкому, моим друзьям - Баранову Алексею, Ильяшеву Михаилу, Ткаченко Владимиру - вместе мы делаем большое дело!

Facebook Константина Ефименко

Facebook Константина Ефименко

Facebook Константина Ефименко

Facebook Константина Ефименко

Facebook Константина Ефименко

Facebook Константина Ефименко

Facebook Константина Ефименко

Facebook Константина Ефименко

Спасибо за ваши донации. Это спасет жизнь!