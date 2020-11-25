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Костянтин Єфименко
Костянтин Єфименко
Голова наглядової ради фармацевтичної компаніі "Біофарма" Все статьи автора

Борьба с осложнениями от COVID-19 начинается в плазмацентрах

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Для производства альбумина и иммуноглобулинов нужна плазма. Без донации, без подарка частицы себя мы не можем производить жизненно необходимые лекарства. К сожалению, в 2020 году в мире будет заготовлено плазмы на 20% меньше, чем в 2019 году, преимущественно из-за сокращения количества донаций в США (75% всего объема, который собирается в мире). Основная причина - ограничения связаны с COVID-19, а также закрытие границы с Мексикой (около 400 плазма-центров находится у границы США и Мексики). При таких обстоятельствах может возникнуть дефицит иммуноглобулинов в мире, который усилится использованием этого препарата в лечении осложнений от COVID-19.

Борьба с первичными иммунодефицитами, вторичными иммунодефицитами, неврологическими заболеваниями и с осложнениями от COVID-19 начинается в плазмацентрах.

Я хочу выразить поблагодарность сегодня каждого нашему донору, коллективам Биофарма и Триба, моему партнеру Василию Хмельницкому, моим друзьям - Баранову Алексею, Ильяшеву Михаилу, Ткаченко Владимиру - вместе мы делаем большое дело!

Борьба с осложнениями от COVID-19 начинается в плазмацентрах
Борьба с осложнениями от COVID-19 начинается в плазмацентрах
Борьба с осложнениями от COVID-19 начинается в плазмацентрах
Борьба с осложнениями от COVID-19 начинается в плазмацентрах
Борьба с осложнениями от COVID-19 начинается в плазмацентрах
Борьба с осложнениями от COVID-19 начинается в плазмацентрах
Борьба с осложнениями от COVID-19 начинается в плазмацентрах
Борьба с осложнениями от COVID-19 начинается в плазмацентрах

Спасибо за ваши донации. Это спасет жизнь!

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Автор
Костянтин Єфименко Костянтин Єфименко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Константина Ефименко
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