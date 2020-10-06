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Большинство больных COVID-19 имеют неврологические симптомы – исследование

  • Ученые выяснили, что неврологические симптомы возникали у 82% пациентов в любой период заболевания

  • Чаще всего больные испытывают боль в мышцах и головную боль

  • Почти у трети больных наблюдали энцефалопатию

4.6т
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Ученые из Чикаго выяснили, что 8 из 10 больных коронавирусной болезнью COVID-19 имеют неврологические симптомы.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Annals of Clinical and Translational Neurology. Отмечается, что ученые проанализировали анамнезы более 500 пациентов с коронавирусом. Выяснилось, что чаще всего больные испытывают боль в мышцах.

В целом, неврологические симптомы возникали у 82% пациентов в любой период заболевания. 42% больных испытывали эти симптомы при появлении первых признаков COVID-19, а еще 63% пациентов – при госпитализации.

Частым неврологическим симптомом пациенты называли боль в мышцах (45%) и головную боль (38%). Почти у трети больных наблюдали энцефалопатию (невоспалительное поражения головного мозга) и головокружение.

Исследование также показало, что только 16% инфицированных имели извращение вкуса, а еще 11% – аносмию (полную или частичную потерю обоняния).

Кроме того, в исследовании отмечается, что уровень смертности среди пациентов с энцефалопатией был намного выше по сравнению с теми больными, которые не страдали от этого симптома – около 22% против 3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, кашель, чихание и разговоры могут распространять коронавирус через микрокапли, которые способны преодолеть расстояние в 2,5 метра по воздуху.

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Автор
Ольга Липич Ольга Липич
Тема
Коронавирус
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