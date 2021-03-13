Больной COVID-19 пожаловался на катастрофические условия в больнице в Черновицкой области. Видео

Антонина Карташева Здоровье 00:22, 14.03.2021 Обновлено: 00:23, 14.03.2021

Пациент, который лечится от коронавирусной болезни, пожаловался на условия в Вижницкий районной больнице в Черновицкой области.

Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале "Сегодня". Мужчина жалуется на катастрофические условия - плохой ремонт, облупленные стены, поломанные туалеты. Однако, он отмечает "золотых" врачей, медсестер и работников больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка пожаловалась в Facebook отсутствия бесплатных препаратов и разруху в инфекционном отделении Лановецкой больницы. Фотографии условий, в которых вынуждены лечиться инфицированные коронавирусом, возмутили пользователей.

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