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Больной COVID-19 пожаловался на катастрофические условия в больнице в Черновицкой области. Видео

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Пациент, который лечится от коронавирусной болезни, пожаловался на условия в Вижницкий районной больнице в Черновицкой области.

Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале "Сегодня". Мужчина жалуется на катастрофические условия - плохой ремонт, облупленные стены, поломанные туалеты. Однако, он отмечает "золотых" врачей, медсестер и работников больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка пожаловалась в Facebook отсутствия бесплатных препаратов и разруху в инфекционном отделении Лановецкой больницы. Фотографии условий, в которых вынуждены лечиться инфицированные коронавирусом, возмутили пользователей.

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Автор
Антонина Карташева Антонина Карташева
Темы
Коронавирус Лечение коронавируса в Украине
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