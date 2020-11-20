Более 70% украинцев изменили отношение к здоровью с начала пандемии COVID-19 – опрос
В Украине более 70% граждан начали укреплять свой иммунитет после начала пандемии коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные опроса, объявленные в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 20 ноября.
Украинцам задали вопрос: "С началом эпидемии вы стали больше заботиться о своем иммунитете?". Утвердительно ответили 70,7%, отрицательно – 29,3%.
При этом 60,4% пьют для этого витамины, 51% правильно питается, 33,4% улучшили свой сон, 29,9% занимаются спортом, 13,6% вакцинируются от гриппа.
Опрос проводила компания Liberty Report 12-13 ноября среди более 15 тысяч человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, австралийские ученые пришли к выводу, что дети, которые контактируют с зараженными коронавирусом родителями, могут приобрести иммунитет к нему, не испытывая при этом тяжелых симптомов инфекции.