Более 70% украинцев изменили отношение к здоровью с начала пандемии COVID-19 – опрос

Юрий Сергиенко Здоровье 22:23, 20.11.2020

В Украине более 70% граждан начали укреплять свой иммунитет после начала пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные опроса, объявленные в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 20 ноября.

Украинцам задали вопрос: "С началом эпидемии вы стали больше заботиться о своем иммунитете?". Утвердительно ответили 70,7%, отрицательно – 29,3%.

Результаты опроса.

При этом 60,4% пьют для этого витамины, 51% правильно питается, 33,4% улучшили свой сон, 29,9% занимаются спортом, 13,6% вакцинируются от гриппа.

Украинцы рассказали, как они укрепляют иммунитет.

Опрос проводила компания Liberty Report 12-13 ноября среди более 15 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийские ученые пришли к выводу, что дети, которые контактируют с зараженными коронавирусом родителями, могут приобрести иммунитет к нему, не испытывая при этом тяжелых симптомов инфекции.

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