Бизнес на коронавирусе: кто и что продвигает в Украине в качестве панацеи от Covid-19

Коронавирус в Украине собираются "лечить" препаратами, эффективность которых даже по заявленным показаниям до сих пор не доказана. Эта авантюра реализуется под патронатом Министерства здравоохранения – и за бюджетные деньги. Является ли история с "лекарством от коронавируса" ценой в миллионы исключительно задумкой крупнейших отечественных фармкомпаний или чиновники Минздрава тоже и в теме, и в доле? Попробуем разобраться.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует: в течение следующих 12 месяцев на создание лекарств, которые будут эффективны против COVID-19, потребуется более 31 миллиарда долларов. На сегодняшний день в разработке находится около 200 потенциально действенных вакцин. Ими занимается более 150 команд ученых по всему миру. При этом, только десятая часть всех проектов находится в стадии клинических испытаний.

В основном упор делается на три типа вакцин: инактивированные вакцины с вирусными белками, живые рекомбинантные вакцины и генные вакцины (мРНК-вакцины). Обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет, но сейчас ВОЗ и национальные правительства ожидают результата от вирусологов в течение года – полутора лет.

Научное мировое сообщество наверняка очень удивилось бы, узнав, что в Украине уже существуют сразу несколько "лекарств от коронавируса". Пока мир бьется над поиском вакцины, используя новейшие достижения генной инженерии, мобилизуя научные изыскания в лучших вирусологических лабораториях и вкладывая в разработку лекарств миллиарды долларов – в нашей стране в качестве панацеи от смертоносного вируса продвигают травяные настойки, БАДы и лекарства с сомнительной эффективностью.

Не так давно особо предприимчивые бизнесмены-фармацевты при поддержке нескольких академиков продвигали в качестве лекарства от коронавируса препараты "Протефлазид" и "Декасан", являющихся соответственно спиртовой настойкой трав и местным антисептиком. И вот – новая "научная сенсация": теперь коронавирус планируется лечить с помощью йодсодержащего препарата "Амизон" и биодобавки "Корвитин" - флавоноида, входящего в группу витамина P.

То, что эти препараты активно продвигают их производители – украинские фармкомпании "Фармак" и "Борщаговский ХФЗ" - ожидаемо и объяснимо. Но зачем в пиар-кампанию "Амизона" и "Корвитина" включились выскопоставленные чиновники Минздрава, которые на многочисленных брифингах заявляют о проведении на украинцах клинических испытаний эффективности этих препаратов для лечения коронавируса – совершенно непонятно. Кстати, чиновники МОЗ уверяют: испытания уже находятся на завершающей стадии. И по их окончанию "сразу после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности этих лекарственных средств".

Допускаем, что представители "Фармака" и "Борщаговского ХФЗ" очень убедительны, а чиновники Минздрава хотят верить в эффективность отечественных препаратов. Но ведь здравый смысл должен преобладать – там, где речь идет о здоровье и жизнях людей!

Дело в том, что об эффективности этих средств в борьбе с коронавирусом можно cудить и до клинических испытаний. Ведь оба они входят в так называемый "расстрельный список препаратов" с недоказанной эффективностью даже по их профильным показаниям. А если эти препараты не лечат то, что должны лечить согласно обещаниям производителя – ожидать от них результатов в терапии коронавируса, мягко говоря, несколько наивно.

И подобная наивность у чиновников Минздрава, которые согласовали проведение испытаний препаратов с недоказанной эффективностью на людях, зараженных смертельно опасным вирусом – недопустима. И может свидетельствовать либо о профнепригодности власти, либо о ее продажности и аморальности.

Препараты, которые сегодня пытаются выдать за лекарства от коронавируса, зарегистрированы и продаются только на территории бывшего СНГ. Больше нигде в мире они спросом не пользуются – по одной простой причине: нет убедительных доказательств, что они хоть что-то лечат.

Препарат "Амизон" был создан в далеком 1996 году. И с этого времени глава "Фармака" Филя Жебровская настойчиво пыталась легализовать его где-то, кроме постсоветского пространства, чтобы доказать, что это – действенный препарат.

При этом вся маркетинговая политика "Фармака" вызывала сомнения, что это так. И противовирусный, и иммуномодулятор, индуктор интерферона. И продается как средство лечения гриппа. Активно рекламируется в осенне-зимний сезон. Такие средства – настоящий Клондайк. Большинство простудных вирусных заболеваний проходят сами по себе на фоне симптоматического лечения, и нигде, кроме стран СНГ, вообще не назначаются антивирусные препараты. Это наше маркетинговое ноу-хау. Народ пьет их во время простуды, и верит, что болезнь проходит из-за Амизона, а не из-за иммунного ответа организма. Ведь так же по телевизору сказали.

Однако владельцы "Фармак" стремились придать "Амизону" статус препарата с доказанной эффективностью. А для этого нужны были клинические испытания в ЕС или США, которые, как уверяли в компании, проводились. При этом, к примеру, известный медицинский блогер Med Goblin уверен, что "Фармак" никаких испытаний не проводил.

Истина же – где-то посередине.

В базе данных Национальной медицинской библиотеки США, которая содержит информацию о проведении частных и государственных клинических исследований по всему миру, информация о клинических исследованиях "Амизона" действительно отсутствует. А вот в базе данных Европейского Союза – в реестре клинических исследований ЕС – информация об испытаниях "Амизона" есть. Но совсем не та, которой бы "Фармаку" стоило гордиться, и совсем не та, которая могла бы хоть как-то оправдать дикий и откровенно коррупционный эксперимент над больными коронавирусом, который санкционировали чиновники от медицины.

Проводились испытания в Германии и Австрии. Изучался почему-то только неосложненный грипп А, хотя в инструкции препарат позиционируется, как средство для лечения гриппа без разделения на типы, а кроме того, целого ряда других вирусных инфекций. Дети в испытании не участвовали, хотя "Фармак" активно продвигает детский вариант препарата – "Амизончик" - для малышей от 3 лет.

Препарат позиционируется как мощный индуктор интерферона, однако никаких данных о том, исследовалась ли безопасность препарата для иммунной системы нет.

И, наконец, самое интересное. Из 440 запланированных пациентов было включено в клинические испытания почему-то только 10. И один из этих десяти был снят с лечения из-за повышения функции печени. Информации о том, почему эти клинические испытания были преждевременно прекращены в Германии и не были продолжены в других странах, кроме Австрии, в реестре нет. Что там произошло в Германии – полагаем, в "Фармаке" нам никогда не расскажут.

Но кое-что что мы знаем и без них. По данным наших источников в компании, "Фармак" потратил на испытания в ЕС 20 млн долларов. Затраченная сумма явно не соответствует откровенно жалкому результату. На что пошли эти деньги, шли ли они на что-то, или просто отмывались – остается только догадываться.

Что касается "Корвитина" - то это просто БАД, зарегистрированный в Украине как лекарственный препарат, применяемый в кардиологии. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в 2014 году предупреждало, что кверцетин (главное действующее вещество "Корвитина") не является каким-либо из незаменимых нутриентов, для него не определены рекомендуемые суточные нормы потребления, он не зарегистрирован в качестве отдельного лекарственного средства для лечения каких-либо заболеваний человека и не может использоваться в таких целях.

Для окончательного понимания – это просто условно полезное природное вещество, которое содержится в огромном количестве пищевых продуктов: в гречке, луке, яблоках, перце, чесноке, красном винограде, чае, цитрусовых, вишне, малине, помидорах и так далее. Флавоноид, обладающий антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Никакой специфической активностью против коронавируса он не обладает и обладать не может. С таким же успехом больные COVID-19 могут пить чай с лимоном, есть виноград и чеснок.

Похоже, и "Фармак", и "Борщаговский химфармзавод" преследуют одну и ту же цель: попасть в национальные протоколы терапии коронавируса - и заработать миллионы на поставках в украинские больницы. Задача – максимально проста: нажиться на государстве, использовать ситуацию, и "прихватизировать" протоколы лечения болезни, которая не лечится.

В этих "клинических испытаниях" используется иезуитская схемка: win-win. Упомянутые препараты идут как дополнение к стандартной терапии. И поэтому "испытания" ничего не покажут, и не могут показать, кроме известной картины – выздоровления большинства больных. А значит – препараты работают! Можно рекомендовать.

У неподготовленных людей может возникнуть недоумение. И владельцы "Фармака", и собственники Борщаговского химфармзавода супруги Безпалько – люди не молодые. И те, и другие давно являются миллионерами. Так зачем же продвигать в качестве панацеи от смертельной болезни препараты, которые могут ее излечить примерно так же, как кусок мела? На карте здоровье и жизни, ведь болезнь при неблагоприятном развитии – приводит к инвалидности и смерти. Зачем брать грех на душу? Зачем оставлять о себе память как о людях без чести и совести?

Похоже, это уже просто рефлекс. Можно заработать? Мы в деле! Так было всегда. И тогда, когда "Фармак" производил растущие как на дрожжах объемы трамадола, на который страну подсадили в конце 90-х и травили до конца 2010-х, когда эту схему крышевала экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева.

Так было, когда после падения продаж трамадола в 12 раз (с 200 тысяч до 2,5 миллиона в год) "Фармак" увеличил выпуск препарата тропикамид, безрецептурных глазных капель, из которых делался инъекционный наркотик, быстро превращавший людей в инвалидов. СМИ сообщали, что продукция "Фармака" даже свободно продавалась в "ДНР" и "ЛДНР".

А супруги Безпалько, поговаривают, в 1995 году умудрились с таким размахом кинуть американских инвесторов (благодаря деньгам которых завод выжил в 90-е), что вопрос был поднят на уровне вице-президента США и обсуждался комиссией "Кучма-Гор". Согласно слухам, чтобы уйти от пристального интереса Интерпола, супругам якобы приходилось договариваться на уровне СНБО и продать часть акции общине Киева.

Когда у вас за спиной такой бэкграунд, одной схемой меньше, одной больше – роли не играет. Ну умрут люди, если врач будет неквалифицирован, и назначит наш препарат без тех, что есть в международных протоколах – ну что ж, человек смертен, и внезапно смертен. Ничего личного – просто бизнес. Можно заработать? Мы в деле!