AstraZeneca объявила о разработке вакцины против новых штаммов COVID-19

В англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca рассчитывают за 6–9 месяцев разработать вакцину против новых штаммов COVID-19, в частности, британского и южноафриканского.

Об этом пишет The Guardian. Препарат этого производителя должна получить и Украина.

"Работа над вариантами вакцин началась не сегодня, она стартовала недели и месяцы назад, как только были идентифицированы новые типы вируса... и в том, что касается следующего поколения вакцин против новых типов вируса, мы нацелены на клинические испытания весной", – заявил ведущий исследователь компании Мене Пангалос.

Новые препараты могут быть доступны для вакцинации к осени 2021 года, уточнил он.

Журналисты напомнили, что вакцина, разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала эффективность против "британского" штамма коронавируса, однако ЮАР временно прекратила ее использование. Причиной послужила информация о том, что препарат обеспечивает минимальную защиту от южноафриканского варианта COVID-19.

При этом ожидается, что прививка им все равно сможет защитить от тяжелого течения болезни или летального исхода.

Издание пишет, что вакцина от AstraZeneca особенно важна для бедных стран, потому что производитель, в отличие от Pfizer, согласился продавать ее по себестоимости.

Кроме того, условия хранения препарата не требуют низких температур, что упрощает процесс доставки.

Как известно, поставка в Украину вакцины AstraZeneca ожидается в конце февраля, а первая партия будет насчитывать 2,2 млн доз.

Как сообщил OBOZREVATEL, в институте, от которого Украина ожидает поставку вакцины против коронавируса AstraZeneca, работают над тем, чтобы загрузить и отправить препараты в Украину.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, он лично просил ускорить доставку.

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